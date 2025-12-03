Airbus pode inspecionar até 628 aviões por problemas nos painéis metálicos

Empresa explica que a medida "não significa que todos os aparelhos estejam afetados" pelos problemas.

A Airbus indicou na terça-feira que até 628 aviões A320 poderiam ser inspecionados no quadro da deteção de "problemas de qualidade" sobre os painéis metálicos evocados na segunda-feira, "o que não significa que todos os aviões estejam afetados" pelos problemas.



O A320 é o aparelho comercial civil mais vendido no mundo AP

"O número total de aviões potencialmente afetados, tanto na produção como no serviço, reduz-se de dia para dia, com a progressão das inspeções que permitem identificar os que precisam de uma ação específica", declarou um porta-voz da empresa, em mensagem enviada à AFP, depois de informação divulgadas por Bloomberg e Les Echos.

Aquele número de 628, mencionado pelos meios, é "uma estimativa do número máximo" de aviões suscetíveis de serem inspecionados, "o que não significa que todos esteja forçosamente afetados" pelos problemas, declarou a empresa.

A Airbus "está em vias de inspecionar todos os aviões potencialmente afetados, sabendo que só uma parte deles precisará de intervenção", acrescentou.

O construtor aeronáutico anunciou na segunda-feira ter encontrado "problemas de qualidade" nos painéis metálicos destinados ao seu aparelho de corredor único, adiantando que tinham "sido identificados e circunscritos".

A revelação do problema foi feita dias depois de ter lançado um alerta, também sobre os A320, para a substituição urgente de um programa informático de comando vulnerável às radiações solares.

Esta medida foi tomada depois de um incidente no final de outubro, nos EUA, quando um avião da JetBlue, que ligava Cancun, no México, a Newark, perto de Nova Iorque, teve de aterra de emergência em Tampa, no Estado da Florida, depois de ter repentinamente picado para baixo.

A Airbus, que aconselhou os seus clientes a "parar imediatamente os voos" de cerca de seis mil aparelhos, rapidamente atuou em milhares de aeronaves, na sexta-feira e no sábado, o que atenuou os receios de perturbações de grande dimensão no tráfego aéreo mundial.

O A320, nas suas numerosas variantes, é o aparelho comercial civil mais vendido no mundo. Entrado no mercado em 1988, até ao final de setembro tinha vendidos 12.257 exemplares.