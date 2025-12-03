TAP: Governo enaltece interesse pela primeira vez de 3 grupos aéreos líderes na Europa

Air France-KLM, Lufthansa e International Airlines Group (IAG), dono da British Airways e da Iberia, estão de olho na transportadora aérea nacional.

O secretário de Estado das Infraestruturas enalteceu esta quarta-feira o facto de pela primeira vez, este século, uma privatização da TAP tenha despertado o interesse dos três grupos aéreos líderes da Europa.



Hugo Espírito Santo, secretário de Estado das Infraestruturas Lusa

"Nunca nas três privatizações deste século da TAP apareceram as três companhias aéreas de líderes da Europa interessadas - e ativamente interessadas - na TAP. E, portanto, isso deixa-me confortável que os próximos oito meses de dor ali para o Luís [Rodrigues, CEO da TAP] vão resultar em algo bom aqui para todos nós", disse Hugo Espírito Santo, em Macau.

Em 22 de novembro, a empresa estatal Parpública confirmou que recebeu "três declarações de manifestação de interesse" pela privatização da TAP, cuja entrega de candidaturas encerrou às 16:59 desse dia.

A empresa estatal responsável pela gestão das participações do Estado não indicou, no comunicado quais as empresas interessadas, mas já estava confirmado formalmente o interesse da Air France-KLM, Lufthansa e International Airlines Group (IAG) - dono da British Airways e da Iberia.

"A TAP tem de estar com os grandes. A TAP tem de juntar-se a um grupo grande com mais de cinco mil milhões de receitas. Isso é muito importante. Para o seu futuro, temos três que vieram manifestar interesse, ou seja, é público, eles anunciaram-se a si próprios (...) e é, notável, que é a primeira privatização das três que foram tentadas neste século em que temos os três grandes grupos europeus a participar", reforçou o governante, em Macau, no 50.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).

Hugo Espírito Santo disse que "no final de oito meses" se deve ter a primeira decisão e que esta provavelmente levará a uma negociação e depois à apresentação do relatório.

"Acho que em julho devemos ter uma primeira decisão", acrescentou.

Encerrado o prazo da entrega de manifestações de interesse, segue-se a análise das candidaturas pela Parpública até 12 de dezembro, e a preparação para as propostas não vinculativas neste processo que prevê a alienação de até 44,9% do capital da TAP, mantendo 5% reservados aos trabalhadores.

Em julho, o Governo estimava que o processo a privatização da TAP --- que inclui também a Portugália, a Unidade de Cuidados de Saúde TAP, a Cateringpor e a SPdH (ex-Groundforce) --- demorasse cerca de um ano, embora o calendário final dependa de autorizações regulatórias.

A Parpública vai elaborar um relatório que descreva os interessados e avalie se cumprem os requisitos definidos no caderno de encargos.

Entre esses critérios estão receitas superiores a 5.000 milhões de euros em pelo menos um dos últimos três anos, experiência comprovada no setor da aviação, capacidade financeira e idoneidade.

Após esta avaliação, os candidatos aprovados são convidados a apresentar propostas não vinculativas, num prazo máximo de 90 dias.

Estas propostas devem detalhar o preço de aquisição das ações, a forma de obtenção dos meios financeiros necessários, bem como planos de investimento no reforço da frota, manutenção e engenharia, aposta em combustíveis sustentáveis, respeito pelos compromissos laborais e visão estratégica quanto a uma eventual ampliação da participação acionista.

Após a fase das propostas não vinculativas, a Parpública tem 30 dias para elaborar novo relatório a submeter ao Governo.

Caso sejam solicitados esclarecimentos aos proponentes, o prazo é suspenso até à resposta ou ao término do prazo fixado.

Com base no relatório da Parpública, o Conselho de Ministros seleciona as candidaturas consideradas mais adequadas e convida os proponentes escolhidos a apresentar propostas vinculativas na terceira etapa do processo, com um prazo máximo de 90 dias.

Esta etapa compreende a realização de diligências informativas e a apresentação de propostas vinculativas no prazo máximo de 90 dias, contados desde o envio do convite.

O Conselho de Ministros pode determinar na carta convite um prazo para apresentação de propostas vinculativas inferior a 90 dias.

Após a apresentação das propostas vinculativas, a Parpública tem 30 dias para elaborar um relatório final, prazo que pode ser prorrogado pelo Conselho de Ministros mediante pedido fundamentado.

Com base neste documento, é selecionada a melhor proposta ou pode ser iniciada uma fase de negociações para apresentação de propostas vinculativas melhoradas e finais.

Concluída a seleção, o Conselho de Ministros aprova as minutas finais dos contratos de venda, que devem ser assinadas pelo comprador no prazo de 15 dias.

De seguida, o Estado convoca uma assembleia-geral da TAP para aprovação de deliberações necessárias à concretização da privatização e à implementação do plano industrial e estratégico acordado.

Caso a tranche de 5% destinada aos trabalhadores não seja totalmente subscrita, o futuro comprador terá direito de preferência.