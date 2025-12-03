TAP: Governo enaltece interesse pela primeira vez de 3 grupos aéreos líderes na Europa

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Air France-KLM, Lufthansa e International Airlines Group (IAG), dono da British Airways e da Iberia, estão de olho na transportadora aérea nacional.
O secretário de Estado das Infraestruturas enalteceu esta quarta-feira o facto de pela primeira vez, este século, uma privatização da TAP tenha despertado o interesse dos três grupos aéreos líderes da Europa.
Hugo Espírito Santo, secretário de Estado das InfraestruturasLusa
"Nunca nas três privatizações deste século da TAP apareceram as três companhias aéreas de líderes da Europa interessadas - e ativamente interessadas - na TAP. E, portanto, isso deixa-me confortável que os próximos oito meses de dor ali para o Luís [Rodrigues, CEO da TAP] vão resultar em algo bom aqui para todos nós", disse Hugo Espírito Santo, em Macau.
Em 22 de novembro, a empresa estatal Parpública confirmou que recebeu "três declarações de manifestação de interesse" pela privatização da TAP, cuja entrega de candidaturas encerrou às 16:59 desse dia.
A empresa estatal responsável pela gestão das participações do Estado não indicou, no comunicado quais as empresas interessadas, mas já estava confirmado formalmente o interesse da Air France-KLM, Lufthansa e International Airlines Group (IAG) - dono da British Airways e da Iberia.
"A TAP tem de estar com os grandes. A TAP tem de juntar-se a um grupo grande com mais de cinco mil milhões de receitas. Isso é muito importante. Para o seu futuro, temos três que vieram manifestar interesse, ou seja, é público, eles anunciaram-se a si próprios (...) e é, notável, que é a primeira privatização das três que foram tentadas neste século em que temos os três grandes grupos europeus a participar", reforçou o governante, em Macau, no 50.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
Hugo Espírito Santo disse que "no final de oito meses" se deve ter a primeira decisão e que esta provavelmente levará a uma negociação e depois à apresentação do relatório.
"Acho que em julho devemos ter uma primeira decisão", acrescentou.
Encerrado o prazo da entrega de manifestações de interesse, segue-se a análise das candidaturas pela Parpública até 12 de dezembro, e a preparação para as propostas não vinculativas neste processo que prevê a alienação de até 44,9% do capital da TAP, mantendo 5% reservados aos trabalhadores.
Em julho, o Governo estimava que o processo a privatização da TAP --- que inclui também a Portugália, a Unidade de Cuidados de Saúde TAP, a Cateringpor e a SPdH (ex-Groundforce) --- demorasse cerca de um ano, embora o calendário final dependa de autorizações regulatórias.
A Parpública vai elaborar um relatório que descreva os interessados e avalie se cumprem os requisitos definidos no caderno de encargos.
Entre esses critérios estão receitas superiores a 5.000 milhões de euros em pelo menos um dos últimos três anos, experiência comprovada no setor da aviação, capacidade financeira e idoneidade.
Após esta avaliação, os candidatos aprovados são convidados a apresentar propostas não vinculativas, num prazo máximo de 90 dias.
Estas propostas devem detalhar o preço de aquisição das ações, a forma de obtenção dos meios financeiros necessários, bem como planos de investimento no reforço da frota, manutenção e engenharia, aposta em combustíveis sustentáveis, respeito pelos compromissos laborais e visão estratégica quanto a uma eventual ampliação da participação acionista.
Após a fase das propostas não vinculativas, a Parpública tem 30 dias para elaborar novo relatório a submeter ao Governo.
Caso sejam solicitados esclarecimentos aos proponentes, o prazo é suspenso até à resposta ou ao término do prazo fixado.
Com base no relatório da Parpública, o Conselho de Ministros seleciona as candidaturas consideradas mais adequadas e convida os proponentes escolhidos a apresentar propostas vinculativas na terceira etapa do processo, com um prazo máximo de 90 dias.
Há um ataque em curso que vai contra os cérebros humanos e esse ataque parece ter vários pontos de partida. Isto a propósito do que Macron afirmou por estes dias: “Estamos numa guerra cognitiva com a China”, expressão importante e que, assim formulada, exige reflexão.
As 50 conversas de António Costa intercetadas revelam pedidos de cunhas e desabafos. Na Ucrânia, há um português na linha da frente, a fugir de drones e a esconder-se vários dias em trincheiras. Por cá, um casal luta contra a doença do filho, tão rara que ainda não tem nome
Resta saber se a Europa será capaz de unir forças para enfrentar a vacância americana e a ameaça russa. Ou se, pelo contrário, repetirá o erro fatal de 1914, multiplicando também as suas próprias “esferas de influência”.