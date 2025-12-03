Juros dos depósitos sobem pela primeira vez em quase dois anos

A taxa de juro média dos novos depósitos a prazo das famílias aumentou para 1,37% em outubro. É a primeira subida desde dezembro de 2023, após terem estagnado em setembro.

A taxa de juro média dos novos depósitos a prazo das famílias aumentou pela primeira vez em quase dois anos ao subir 0,03 pontos percentuais para 1,37% em outubro. A subida acontece depois de em setembro ter estagnado, pondo fim a uma descida que durava desde janeiro de 2024. O Banco de Portugal (BdP), que publicou estes dados esta quarta-feira, sinaliza que o montante de novas operações continuou a aumentar.



Entraram nos depósitos a prazo de particulares 613 milhões de euros no mês passado, com o "stock" a totalizar 12.645 milhões de euros, ainda abaixo do máximo histórico de 13 mil milhões alcançado em maio deste ano.

Nos novos depósitos com prazo até um ano a taxa de juro média até subiu para 1,37%, depois de ter atingido o pico em dezembro de 2023 nos 3% e ter caído de forma praticamente ininterrupta para 1,34% em agosto. Esta classe de prazo representou 96% dos novos depósitos em setembro.

"No conjunto dos países da área do euro, a taxa de juro média dos novos depósitos aumentou 0,03 pp, para 1,81%. Portugal subiu uma posição no ranking, passando a apresentar a quinta taxa mais baixa da área do euro", refere o BdP.