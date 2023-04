Fox News tem um 'dossier' para atacar pivô despedido Tucker Carlson

Tucker Carlson era uma das caras mais conhecidas da Fox News nos últimos anos, o que levou a que o seu despedimento da cadeia televisiva tenha surgido como uma surpresa ainda maior. Outra surpresa foi o silêncio que acompanhou a saída do apresentador da estação televisiva.







REUTERS/Lucas Jackson

"A FOX News Media e Tucker Carlson concordaram em separar-se. Agradecemos todo o trabalho feito por ele enquanto apresentador e, anteriormente, como colaborador do grupo", escreveu a empresa em comunicado





. A revista Rolling Stone revela agora que a direção da cadeia tem um dossier com informações alegadamente comprometedoras sobre Tucker Carlson que está reservada para fazer uma contra-ofensiva, caso o comentador tente um ataque ao canal. Segundo apurou a publicação norte-americana, entre os documentos constam queixas por conduta imprópria no local de trabalho, comentários depreciativos sobre a administração e os colegas de trabalho, entre outros. Atualmente Carlson está a ser processado por uma produtora da Fox News que o acusou de criar um ambiente laboral hostil e misógino. Segundo apurou a publicação norte-americana, entre os documentos constam queixas por conduta imprópria no local de trabalho, comentários depreciativos sobre a administração e os colegas de trabalho, entre outros. Atualmente Carlson está a ser processado por uma produtora da Fox News que o acusou de criar um ambiente laboral hostil e misógino.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A Fox News anunciou esta segunda-feira o fim da ligação de Carlson com a empresa. "O último programa apresentado por Carlson foi na sexta-feira, 21 de abril", anunciou a estação televisiva norte-americana, sem justificar o porquê de pôr um fim à colaboração do famoso propagador de teorias da conspiração e defensor da alt-right trumpista. Tucker Carlson apresentava o programa de maior audiência na Fox News.A decisão foi comunicada uma semana após a cadeia de Rupert Murdoch ter acordado em pagar uma indemnização de 787 milhões de dólares à Dominion Voting Systems, empresa que desenvolve sistemas de voto eletrónico e que processou a estação televisiva por difamação. Durante meses, comentadores da Fox News defenderam que tinha havido fraude no voto eletrónico nas presidenciais de 2020 (vencidas por Joe Biden).A Dominion Voting Systems, que vende software de votação eletrónica, processou a Fox News por difamação, argumentando que alguns dos apresentadores fizeram alegações falsas em como o software e hardware de votação eletrónica fizeram com que os resultados das eleições fossem fraudulentos. A Fox News respondeu afirmando que a Dominion estava a usar táticas de "desinformação" para difamar a cadeia e "atropelar o direito à liberdade de expressão e de imprensa". Rupert Murdoch, presidente da Fox Corporation, reconheceu que alguns dos apresentadores da Fox News "apoiaram" teorias infundadas acerca das eleições presidenciais, revelam ainda os documentos. "Alguns dos nossos comentadores apoiaram-nas [alegações falsas de que as presidenciais de 2020 foram roubadas a Trump]", admitiu Murdoch, sob juramento, quando questionado, no processo de difamação, se algum dos analistas da estação - Lou Dobbs, Maria Bartiromo, Jeanine Pirro e Sean Hannity - defenderam a alegação falsa de que a vitória eleitoral não era de Biden.Carlson chegou a dizer que "odiava ardentemente" o antigo presidente norte-americano Donald Trump, ao mesmo tempo que o defendia na televisão e dias antes do ataque ao Capitólio. Tucker Carlson escreveu uma mensagem enviada a 4 de janeiro (dois dias antes da invasão do Capitólio) em que afirmou: "Estamos mesmo, mesmo perto de conseguir ignorar o Trump na maioria das noites. Mal posso esperar". Na mensagem enviada a um trabalhador da estação televisiva podia ainda ler-se: "Eu odeio-o ardentemente... Ele é bom é a destruir coisas. É o campeão mundial nisso. Ele pode destruir-nos facilmente se não tratarmos disto bem".