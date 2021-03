O poder e os milhões do nonagenário Rupert Murdoch

Rupert Murdoch tornou-se no nonagenário mais poderoso do mundo. A influência política do magnata dos media continua intacta assim como a fama de conquistador. Completou 90 anos no passado dia 11 e continua a ser não só o fundador do seu império mas também presidente e conselheiro delegado e não mostra sinais de querer parar. Aliás, se herdar os genes da mãe, que viveu até aos 103 anos, esse dia pode estar longe. A Forbes calcula a sua fortuna em mais de 20 mil milhões de euros.



"É uma pessoa extraordinariamente ativa. Esperava que ele estivesse mais cansado, mas participa em imensas reuniões e quando as restrições da covid permitem, envolve-se em todos os assuntos para manter o controlo dos negócios", revelou alguém que teve uma reunião com o empresário, pouco antes do último confinamento, em Holmwood House, a propriedade de estilo georgiano, perto de Henley-on-Thames, Inglaterra, que ele comprou em 2019, por 13 milhões de euros, e onde passou a maior parte do tempo durante a pandemia, com a mulher, Jerry Hall. Foi dos primeiros a ser vacinado e em meados de fevereiro viajou para Los Angeles, pronto para continuar a trabalhar.



Capaz de destabilizar qualquer democracia

A sua influência através das revistas, estações de televisão e jornais que detém – como The Wall Street Journal, The New York Post ou Fox News (Estados Unidos), The Sun e The Times (Reino Unido), The Australian e The Herald Sun (Austrália) e da editora HarperCollins – é interminável. Foi capaz de deixar cair primeiros-ministros, caso do australiano Malcolm Turnbull, e de dirigir subliminarmente a opinião pública no sentido que mais lhe convém.