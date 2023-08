Aos 92 anos, Rupert Murdoch volta a encontrar o amor

Quatro meses depois de Rupert Murdoch ter rompido o seu noivado com a radialista Ann Lesley Smith, o magnata australiano encontrou novamente o amor.







REUTERS/Mike Segar

Elena Zhukova, 66 anos, é a sua mais recente namorada e os dois conheceram-se numa grande reunião familiar organizada pela ex-esposa de Rupert Murdoch, Wendi Deng. Apesar de a empresária chinesa e o empresário australiano de 92 anos se terem divorciado em 2013, o ex-casal mantém uma relação próxima e Murdoch é convidado para todos os eventos em que os filhos que têm em comum, Chloe e Grace Murdoch, estejam presentes.Rupert Murdoch já foi casado quatro vezes enquanto Elena Zhukova é uma cientista reformada que já foi casada com o milionário russo Alexander Zhukov.Depois de se conhecerem, Rupert Murdoch terá convidado a cientista para um encontro e o casal está agora a navegar num iate no Mediterrâneo há várias semanas.Rupert Murdoch herdou do seu pai a News Corporation, um império multibilionário de média global que inclui cinema, televisão, rádio, e imprensa. Entre os seus ativos estão jornais como o The Sun, o New York Post e o Wall Street Journal, bem como os estúdios da Fox Broadcasting ou o canal de televisão Fox News.