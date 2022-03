Com os aumentos previstos para a próxima semana, o mecanismo para atenuar a escalada de preços vai permitir poupar 1,7% no gasóleo e 1,1% na gasolina, diz a Deloitte. São três e dois cêntimos por litro, respetivamente.

Alívio no ISP dá desconto de 1,7% no gasóleo e de 1,1% na gasolina na próxima semana

A redução no ISP prometida pelo Governo para atenuar o aumento do preço dos combustíveis vai reduzir a fatura do gasóleo em 1,7% da gasolina em 1,1%, segundo simulações da Deloitte.

A partir de sexta-feira, o Governo vai introduzir um mecanismo para atenuar o aumento do preço dos combustíveis que passa por reduzir o ISP no mesmo montante em que sobe o IVA. O valor deste apoio será definido todas as sextas-feiras, em função do preço dos combustíveis.



