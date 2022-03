António Costa: "Vamos reduzir valor do ISP dos combustíveis em função do aumento da receita do IVA"

No final da reunião da Concertação Social, António Costa anunciou que a partir da próxima sexta-feira, o preço dos combustíveis vai contar com uma redução no ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos). "À sexta-feira sabemos qual vai ser o aumento da receita para o Estado com o aumento dos combustíveis para a semana seguinte, como não podemos reduzir o IVA, que é uma decisão europeia, vamos devolver esse aumento de receita do IVA em redução do ISP", explicou o primeiro-ministro.







MÁRIO CRUZ/LUSA

António Costa indicou ainda que o AutoVoucher tem permitido reduzir o impacto fiscal do aumento dos combustíveis, que teriam permitido ao Estado encaixar mais 38 milhões de euros. E garantiu que esta nova medida vai "durar pelo tempo que seja necessário". "Não há um quadro previsível para o fim da guerra nem para os estilhaços da mesma."Esta medida vai substituir o AutoVoucher, informou o primeiro-ministro aos jornalistas. Agora vai ser calculado de acordo com o aumento do custo por litro. "Se houver um aumento de cinco cêntimos no IVA do combustível, paga menos cinco cêntimos de ISP. É um desconto que neutraliza o impacto da subida do preço." Este desconto de 20 euros tinha sido calculado tendo em conta o aumento médio da despesa das famílias, indicou Costa.António Costa garante que "é uma medida permanente e que permitirá neutralizar os aumentos".Quanto ao gás de botija, Costa anunciou que vai ser estendida uma subsidiação de dez euros em garrafa para todos os beneficiários da tarifa social da eletricidade. Já na eletricidade com fim industrial, o Governo conta injetar mais 150 milhões de euros na tarifa de acesso à rede para baixar o seu custo.António Costa deu ainda conta dos esforços que estão a ser feitos a nível europeu: com medidas como a compra conjunta de bens fundamentais, onde se incluem os combustíveis.