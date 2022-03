Como não sentir (tanto) na carteira o aumento do preço dos combustíveis

Com o aumento do preço dos combustíveis e o agravamento da crise energética na Europa, provocado pela guerra na Ucrânia, a SÁBADO deixa algumas dicas de como poupar.

Com o preço dos combustíveis a registar subidas históricas em Portugal, as cotações indicam que na próxima semana o impacto na carteira dos portugueses será ainda maior. O barril de Brent, que serve de referência para o mercado europeu, atingiu os 133 dólares, sendo expectável que, na próxima semana, ainda seja cotado mais alto. É, assim, provável que esta oscilação nos mercados, provocada pela invasão russa da Ucrânia, faça com que o valor desta matéria-prima continue a aumentar, influenciando o preço dos combustíveis. Antevê-se mesmo que o preço do gasóleo suba, na próxima semana, mais 25 cêntimos por litro e a gasolina mais 15 cêntimos por litro em território continental.