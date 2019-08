Quando a crise começou, Joe Berardo escondeu 7 imóveis Em finais de 2008, através de uma permuta e de um aumento de capital entre empresas controladas por si, movimentou casas, prédios, solares e quintas numa imobiliária e numa associação de arte blindada - Portugal , Sábado.

Calotes VIP do BES vendidos com 90% de desconto Tem o sugestivo nome Nata 2, mas o que está lá dentro não é a fina flor do crédito - é uma quantidade recorde de crédito malparado, a maior parte irrecuperável. O Novo Banco está a estudar propostas de dois grandes fundos-abutre internacionais pela maior carteira de malparado posta à venda em Portugal, para onde atirou vários dos devedores mais influentes herdados do Banco Espírito Santo.

Especial SÁBADO 12 anos - Entrevista de vida a Nuno Vasconcellos Disponibilizamos no nosso site estas conversas todos os domingos - é a nossa forma de celebrarmos consigo o nosso 12º aniversário. A entrevista de vida desta semana é a de Nuno Vasconcellos, que quis ir para um colégio com pista de aviões, já chamou filho da p...

As histórias das fortunas escondidas dos ricos e poderosos A gigantesca situação de evasão fiscal durava certamente há muitos anos, mas terá sido nos anos 90 do século passado que os esquemas da fraude se tornaram bem mais complexos e profissionais.

Empresa de Luís Filipe Vieira deixa calote de 54 milhões no Novo Banco Foi em 2016 que Luís Filipe Vieira e o Novo Banco começaram a falar sobre o que fazer à dívida da Promovalor de Vieira. Depois de negociações difíceis, que duraram um ano e meio, o presidente do Benfica e o Novo Banco chegaram a um acordo que implicou um reforço real de garantias e foi assinado no final de 2017.

O perdão recente de 116 milhões de euros por um conjunto de bancos às empresas do milionário João Pereira Coutinho é um do últimos episódio de uma saga que está para durar: a banca continua a limpar a herança que recebeu de anos de má gestão de crédito, exposta pela crise económica a partir de 2009.Os casos que vão gerando perdas e perdões noticiados semanalmente não são todos iguais, mas em vários há aspetos comuns: nascem de créditos concedidos muitas vezes ao arrepio da racionalidade económica, com garantias insuficientes e mal acompanhadas ao longo do tempo, a devedores bem relacionados e com apoio jurídico que usam para pôr a salvo bens pessoais, deixando os credores e os gestores de insolvência de mãos a abanar. Novo Banco (ex- BES ), Caixa Geral de Depósitos BCP são, entre os maiores bancos, os que mais perdas acumularam com este tipo de grande devedor. Em alguns casos, como a Caixa, o Novo Banco ou a Parvalorem (ex-BPN), as perdas geram prejuízos de forma direta ou indireta para os contribuintes. Em vários casos escolhidos pela, as dívidas deixadas contrastam com o elevado nível de vida dos devedores, revelado nas páginas seguintes. Até ao dia 23 de maio, o Banco de Portugal enviará à Assembleia da República um relatório com informação sobre as exposições dos bancos que resultaram na necessidade de ajudas públicas - haverá informação individualizada por grande devedor, que deverá ver a luz do dia. O tema vai continuar a gerar notícias sobre perdões - e perdas para a banca.Cinco minutos de carro separam a casa de Joe Berardo , registada em nome da sua empresa imobiliária Atram, do destino para almoços: Café In. O mais exuberante dos grandes devedores à banca é cliente habitual do restaurante na Avenida Brasília, em Lisboa. Aprecia a ementa de peixe e marisco, enquanto contempla o Tejo. Menos de uma semana depois de ter sido condenado pelo Tribunal Judicial do Funchal a pagar uma dívida de 6,6 milhões à Caixa Geral Depósitos (a sentença saiu a 7 de abril), o autoproclamado portuguese dream, de 74 anos, foi lá picar o ponto. Apareceu sorridente, em vésperas de Páscoa (dias 15 e 16 de abril), sem evidenciar embaraço pelas sucessivas notícias de endividamento.Em seguida, cumprimentou os empregados. Conhece-os bem, há duas décadas, pouco depois de o espaço abrir. "Porque haveria de andar maldisposto? Trata os funcionários como família", diz àum dos elementos do staff. Dias depois destes almoços, a 20 de abril, a CGD, o BCP e o Novo Banco avançaram com uma ação executiva para lhe cobrar as dívidas de 962 milhões de euros, processo que já levou ao arresto de um apartamento e da colecção de arte moderna.A falta de saúde financeira do comendador não parece condicionar a do estômago. Entre os pratos favoritos de Joe (nome artístico, na realidade chama-se José Manuel Rodrigues Berardo) constam linguado e peixe no pão, segundo o funcionário do Café In. É saudável à mesa, desde que foi operado no Brasil para tentar curar a diabetes. Perdeu 18 quilos, mas continua a vestir-se de preto como forma de luto pela cultura. E não abdica da carta de vinhos. Bebe Quinta da Bacalhôa, não fosse a garrafa oriunda do império vinícola de que é o principal acionista desde 1998. A 28 de janeiro passado, abriu as portas da casa senhorial para o Você na TV de Manuel Luís Goucha. "Já nasci rei", disse ao apresentador, entre gargalhadas, numa entrevista que não abordou o endividamento. Quando questionado pela SÁBADO, atalha o assunto em conversa telefónica:– Fale com o meu advogado.– Não se quer pronunciar?– Não posso.– Sem falar de números, como está a viver esta fase?– Não é assim, pronto. Ok? Sorry.André Luiz Gomes é o seu advogado desde 1992. Falam diariamente, a partir das 8h10 da manhã, mas à SÁBADO o defensor limita-se a dizer: "Não estou disponível para comentar."Joe Berardo só tem uma garagem em seu nome, no Funchal, de acordo com um parecer da Direção de Gestão de Risco da CGD, revelado pelo Correio da Manhã na edição de 8 de abril passado. Mas na conservatória predial de Lisboa, aconsultou o registo de um imóvel adquirido pelo próprio a 21 de abril de 1999. É a casa onde vive, na Infante Santo. A 22 de outubro de 2008, foi transferida para a Atram-Sociedade Imobiliária SA. Mas, como noutras empresas do seu grupo, a Atram, constituída em dezembro de 2003, apresenta uma situação financeira difícil: em 2017, os resultados líquidos foram de 85,5 mil euros negativos. (Entretanto, o apartamento foi alvo de arresto)Para todos os efeitos, a habitação serviu para dar entrada ao aumento de capital da empresa – na qual Berardo foi designado presidente do conselho de administração a 29 de janeiro último. Trata-se de uma penthouse de 652 m2. O empresário gosta de últimos andares, já se sabe; neste caso um 14º piso num edifício dos anos 90 com fachada de mármore.O imóvel fica numa zona de referência de Lisboa, com potencial de valorização. Quem o diz é a CEO da imobiliária de luxo, Castelhana, Patrícia Clímaco. No mesmo prédio, a Castelhana tem à venda um T4+1 por 1 milhão e 350 mil euros. Contas feitas pela própria, se Berardo pusesse a casa no mercado poderia pedir 2,9 milhões.Após o crivo da segurança 24 horas por dia, quem lá entra fica estarrecido. "A sala tem mais de 100 m2 e vista para o Tejo. A decoração é de revista, bem estruturada, não excessivamente moderna nem conservadora", descreve um convidado à SÁBADO. É a maior fração do prédio. Ainda assim, ele decidiu fazer um acrescento que originou um litígio há 12 anos. Sem consultar o condo-mínio, converteu uma das zonas comuns num WC com vista para o Palácio das Necessidades.Um vizinho processou-o em 2007. O tribunal de primeira instância deu razão ao autor da queixa. Berardo recorreu em 2017 e o acórdão da Relação de Lisboa confirmou a decisão anterior. Em 2018, o empresário seguiu para o tribunal constitucional, alegando que as varandas originais eram perigosas para os netos. O tribunal não lhe deu razão.Em fevereiro passado, a advogada que o defende, Elsa Sequeira Santos, explicou ao jornal Público que numa assembleia de condóminos de abril de 2018 os presentes validaram as obras. Já a advogada do vizinho, Teresa Alves Azevedo, reitera à SÁBADO que o seu cliente não tem conhecimento desta deliberação e que ela não tem o efeito de revogar a decisão judicial. "Em breve, o meu cliente vai dar entrada da execução judicial para demolição da obra: ou voluntariamente ou com intervenção do tribunal."Na mesma altura em que estalava a guerra com o vizinho, Berardo comprava outra com a antiga direção do Banco Comercial Português (BCP): queria destronar o seu conterrâneo e então presidente, Jorge Jardim Gonçalves. Como? Aumentando a sua posição na estrutura acionista do banco. Entre 2006 e 2007, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) concedeu-lhe um ruinoso crédito de 447 milhões para a compra de títulos (na esmagadora maioria do BCP). O todo-poderoso dos negócios na Bolsa, que aprendera a jogar na África do Sul com um judeu, passou a ter uma participação qualificada no BCP em 2007 (acima dos 2%).Em 2008, as ações do BCP desvalorizaram fortemente e a CGD começou a pedir-lhe reforços de garantias. O devedor em incumprimento foi chamado a cobrir parte da dívida com 75% da coleção de arte contemporânea. É uma das 100 maiores do mundo, composta por 862 peças, mas um quebra-cabeças para os credores por não ser facilmente executável. Ficará exposta no Centro Cultural de Belém até 2022, em regime de comodato (empréstimo).Se nunca ouviu falar do protagonista de uma das maiores insolvências pessoais em Portugal saiba que não é o único. "Não tinha ouvido falar do Emídio Catum até chegar à Caixa e olhar para a dívida dele", conta um ex -administrador do banco público. A Caixa ficou com 5 milhões por pagar, uma gota no calote total: 350 milhões na Parvalorem, que gere a recuperação dos créditos do BPN, 169 milhões no Novo Banco e 99 milhões no BCP. O empresário da construção que reinou por décadas na Margem Sul do Tejo – cultivando relações com autarcas e apostando em terrenos rurais com potencial urbanizável – deu avales pessoais sobre os financiamentos das suas empresas e acabou com uma dívida de 697 milhões. "Davam-se avales, mas ninguém olhava para ver o que estava debaixo, nem acompanhava a evolução", diz um ex-gestor da banca. Catum tinha uma relação muito próxima com Oliveira e Costa, líder do BPN.Quando a Parvalorem tentou chegar aos bens pessoais de Catum não teve sucesso. "As participações da Herdade de Rio Frio estavam em offshores, o que tornava difícil provar que ele era o beneficiário último", explica fonte que acompanhou o processo. Os administradores sabiam que o empresário tinha "apartamentos brutais em Vilamoura", só que não estavam em seu nome. Na declaração da insolvência Catum só tinha um apartamento de 54 m2 em Armação de Pêra com valor patrimonial de 54 mil euros.No banco estavam 10.500 euros. O gestor da insolvência pessoal, citado pelo Correio da Manhã, foi categórico: "Não tem disponibilidade financeira para fazer face às despesas e aos encargos contraídos e suportar as suas despesas para levar uma vida condigna." Em 2017, quando Catum pediu o perdão da dívida, tinha 69 anos e declarava como rendimento uma pensão de reforma de 2.500 euros.O tribunal acabou por aceitar provisoriamente o pedido, impondo o cumprimento de condições – cerca de 1.000 euros da pensão mensal vão para a dívida. Catum continua a declarar a pensão de reforma como única fonte de rendimento, sabe a. O empresário "fala, dá feedback e responde a todas as questões", adianta uma fonte conhecedora do processo. A expectativa é que o tribunal confirme em 2022 o perdão da dívida.A perda total para os bancos será menor, uma vez que nas sete empresas insolventes havia ativos – terrenos e imóveis na Margem Sul – que já terão sido vendidos. O gestor de insolvência recusou prestar declarações. O buraco final para a banca deverá, ainda assim, ser de centenas de milhões de euros.Antes da queda, a morada de Catum registada em atos empresariais remete para uma enorme moradia com piscina e corte de ténis, em Setúbal. Nos documentos da insolvência pessoal, a morada é outra: um mais modesto T2 num prédio novo com cerca de 114 metros quadrados, numa zona pacata do Montijo, de onde é natural. Catum não vive ali há pelo menos um ano, apurou ajunto do residente atual. Uma fonte que acompanha a sua situação financeira aponta que o ex-empresário não mostra sinais exteriores de riqueza – "é comedido e muito discreto".O herdeiro dos Moniz da Maia que já fez todo-o-terreno, foi procurado pela Interpol e teve um iate e avião de 37 milhões (arrestados em 2016 por incumprimento de créditos) permanece afundado em dívidas - e ansioso. Bernardo Ernesto, 57 anos, está à frente dos negócios de família desde os anos 90; a mesma que deve 603 milhões de euros à banca. Dito de outro modo: o apelido que entrou para a história das obras públicas (pela construção da primeira autoestrada em Portugal, Lisboa-Caxias) e foi das maiores fortunas nacionais está agora manchado por integrar o terceiro lugar da lista de 21 grandes devedores ao Novo Banco (dados de 2016).A queda deu-se a grande velocidade, à mesma com que Bernardo passou pelas corridas. Numa fase efémera, o ex-piloto conduziu um BMW X3CC, mas deixou de ser visto em circuitos desde 2011. Vive agora dias resguardados, sobretudo após o mandado de captura internacional de 2016 - entretanto retirado -, por suspeitas de corrupção num processo que teria prejudicado o Estado brasileiro em 3,5 milhões de euros.Bernardo não dá entrevistas, ainda que uma fonte próxima revele àque o endividamento à banca o preocupa bastante: "Os últimos anos têm sido vividos com apreensão e muita ansiedade. Foram, inclusive, constituídas garantias adicionais [à banca], mas infelizmente não houve respostas."Casa-trabalho-casa: é a rotina descrita por quem o conhece. A morada profissional, na Infante Santo, fica a escassos metros do edifício onde vive Joe Berardo, outrora seu aliado contra o antigo modelo de gestão do BCP.É lá que funciona a Yser, empresa de consultoria para negócios presidida por ele. Resultados líquidos? São negativos, 789,7 mil euros de prejuízo, de acordo com o último balanço disponível, de 2017.Nos tempos áureos, em 2008, a Yser dava nome à equipa de alta competição em todo-o-terreno. Filipe Campos, dos pilotos mais consagrados, chegou a ser contratado. Mas Bernardo, incentivado pela mulher Joana, também apresentava bons resultados em carros que comprara na Alemanha. Pedro Barreiros, jornalista especializado na modalidade recorda ào desempenho dele em percursos de 500 km. "Era muito persistente e combativo. Progrediu rapidamente porque era uma pessoa focada." Em 2009, foi vice-campeão de Portugal em todo-o-terreno.Conciliava o desporto caro com os negócios. Passou pelo Banco Espírito Santo Investimento (BESI), como administrador não executivo, e pela célebre tentativa de tomada ao poder do BCP, em 2007. Nessa altura, Bernardo chegou a ter mais de 2% do capital do banco. Mas nas assembleias viam-no como uma figura apagada. "Aparecia com Berardo e Manuel Fino, vestido de fato de cor indefinida. Nunca falava, nem sequer quando cumprimentava os presentes", recorda à SÁBADO uma fonte da banca.No meio, comentava-se em surdina a suposta falta de vocação do acionista. Segundo a mesma fonte, "também gastava muito com carros e barcos", critica.Corria 2015 quando o Novo Banco, então presidido pelo economista Eduardo Stock da Cunha, arrestou dois bens de luxo por falta de pagamentos: o iate, em França; o avião, nos Estados Unidos. Por trimestre, Bernardo teria de pagar 1 milhão de euros pelo empréstimo contraído com o BES e, após o colapso, transferido para o Novo Banco, mas falhou as prestações.O barco era colossal: 75 metros de comprimento, cinco camarotes, capacidade para 10 convidados e equipa permanente (incluindo um chef de cozinha). Custou 22 milhões. Quanto ao jato, comprou-o por 15 milhões. Foi usado para deslocações no Brasil onde a família tinha explorações de resinas.A mulher Joana participava nas provas de todo-o-terreno, como navegadora da equipa dele. Numa rara entrevista contou ao Diário de Notícias de 3 de junho de 2011 as afinidades que Bernardo tinha com o pai dela: "O nome e o amor pelos cavalos." Isto porque antes dos carros, Bernardo tinha-se dedicado ao hipismo de alta competição. Viviam à época numa moradia da Gandarinha, em Cascais, e passavam férias em destinos como Ibiza. Naquele verão, planeavam ir à Croácia - de barco, obviamente. "Porque a Joana detesta areia", relatava o mesmo jornal.Como localizar Manuel Roseta Fino ? Eis a questão do presidente da comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, Luís Leite Ramos, que há mês e meio se desdobra em contactos. Efeitos práticos das diligências? Zero. (Entretanto, a audição realizou-se com o filho do empresário, José Manuel Fino)Manuel Fino vive num apartamento em Cascais, a 1 km da Boca do Inferno, há quase três décadas. "Está abatido", indica uma fonte. Outra, também sob anonimato, acrescenta que ele "é resiliente e lutador": "Pelos genes e maneira disponível para arriscar, merece mais respeito. Aquilo correu-lhe mal, ruiu tudo."Há 12 anos, o empreendedor do clã de lanifícios de Portalegre vivia a fase próspera. "Fortuna de Manuel Fino engorda 330 milhões com a Bolsa", lia-se no Jornal de Negócios, a 16 de novembro de 2007. Ganhava poder na gestão da construtora Soares da Costa; reforçava a posição acionista na Cimpor; e no BCP, onde se aliou a Joe Berardo e Bernardo Moniz da Maia contra a administração tradicional de Jardim Gonçalves. O financiador era o banco estatal, que lhe concedia empréstimos para comprar ações.Mas quando os valores dos títulos caíram, tudo se desmoronou. "Se nesse ano ele tivesse vendido as ações do BCP poderia ter ganho entre 100 a 120 milhões de euros", explica uma fonte do mercado de capitais. E acrescenta: "Conheço duas pessoas bastante ligadas ao velho BCP a quem ele estendeu a mão e não aceitaram o cumprimento."O patriarca é católico e evita exposição pública. Em privado, "adora contar histórias que se passaram com ele", diz uma fonte próxima. Provavelmente, recorda-se da data de 17 de março de 1967 (quando enviou uma carta ao ditador, divulgada em 2009 no livro Salazar e os Milionários, de Pedro Jorge Castro). A propósito de um atraso de proteção alfandegária, previamente garantida pelo ministro das finanças, o então sócio-gerente da fábrica de lanifícios de Portalegre escreveu a Salazar, assumindo "a sua devoção pelo regime", "profunda admiração" e "mais respeitosa e alta consideração" pelo estadista.Foi em 2010, quando a Ongoing estava na crista da onda, que uma agente de execução entrou na luxuosa sede da empresa, em Lisboa. Objetivo: executar uma dívida próxima de 7 mil euros, por obras feitas no edifício. O credor fora obrigado a recorrer à justiça e ali estava, ao lado da agente de execução, para levar bens da empresa liderada por Nuno Vasconcellos . Para demonstrar o seu desagrado escolheu um busto do avô de Vasconcellos. Não chegaria a levá-lo, conta à- "em menos de 15 minutos" apareceu uma secretária de cheque na mão, com a verba reclamada.Por essa altura, o BPN começara também a prestar atenção a Nuno Vasconcellos. Entre as dívidas que o banco já nacionalizado tentava recuperar a do líder formal da Ongoing era uma "gota de água", conta sob anonimato um ex-administrador do banco: cerca de 1 milhão de euros. Mas, perante a ausência de pagamento, a administração do BPN mandou requerer a insolvência pessoal de Vasconcellos. "Só perante isso é que se chegou a acordo para pagar", recorda a mesma fonte.A insolvência pessoal de Nuno Vasconcellos seria mesmo decretada, mas sete anos mais tarde, pouco depois da insolvência do universo Ongoing. Aí a dívida pessoal de Vasconcellos, relativa a avales pessoais, já era de 10 milhões de euros. A da Ongoing era das maiores de sempre no País: mais de 1,2 mil milhões à banca (Novo Banco e BCP), aos trabalhadores, a fornecedores e ao erário público (Fisco e Segurança Social).Para "Nuninho", como é tratado por vezes na família, a catástrofe levou à mudança definitiva de geografia. É no Brasil, onde a Ongoing já tinha (e tem) negócios de media e Vasconcellos nacionalidade, que trabalha. Vive numa moradia bem decorada com obras de arte, com piscina e um pequeno jardim, num dos bairros mais nobres de São Paulo: Jardins Europa. "Existem casas mais sumptuosas naquele bairro, mas para ter uma casa com 20 ou com quatro quartos ali é preciso ter sempre muito dinheiro", explica uma fonte que já a visitou.Nas ruas de São Paulo conduz um Porsche Macan blindado e mantém o serviço de segurança pessoal. "Tenho o que toda a gente tem e que é quase recomendado por lei", disse àem 2012. Frequenta alguns dos melhores restaurantes paulistas, como o Dom, A Figueira Rubaiyat e os italianos Gero e Fasano (o preço médio de uma refeição, sem vinho, é de 125 euros por pessoa). Um membro da família Fasano foi o vendedor do cavalo de competição Cabernet do Itinga para a filha, Diana Vasconcellos, montar em concursos de hipismo. Nas férias pode fazer-se transportar de helicóptero até um iate para bater com a família a costa brasileira. "Vive muito bem aqui", remata uma fonte conhecedora. Vem pouco a Portugal.Também nos negócios Vasconcellos continua bem vivo. Uma consulta pelo seu nome em bases de dados brasileiras indica que é sócio, administrador ou dono de 13 empresas, com capital social de 41 milhões de euros. É daqui que vem o seu rendimento. O jornal brasileiro Estadão noticiava o ano passado que o luso-brasileiro tinha comprado 1% do maior parque de diversões da América Latina, o Hopi Hari. Segundo três fontes ouvidas pela, Vasconcellos está, juntamente com outros sócios, a tentar assumir o controlo do parque, que está insolvente.Esta vida contrasta com o que deixou em Portugal. No caso da insolvência pessoal, o credor BCP descobriu que Vasconcellos apenas tinha em seu nome uma moto-quatro (e não uma mota de água, como vem sendo noticiado). "É absolutamente evidente, pelo menos indiciariamente, que o Insolvente se colocou premeditadamente numa situação de impossibilidade de incumprimento das obrigações perante os credores, desviando fundos e ativos em proveito próprio", lê-se no requerimento de insolvência culposa apresentado pela sociedade de advogados do BCP, a MLGTS, obtido pelaNa insolvência da Ongoing, o descalabro corre em paralelo com acusações e documentos que sugerem um esvaziamento premeditado das empresas. No Novo Banco ficaram 440 milhões de euros por pagar - mais de metade do dinheiro injetado no banco pelo Fundo de Resolução em 2018, emprestado pelos contribuintes, serviu apenas para tapar este buraco, noticiou o Público. A situação é de tal forma grave - "um caso à parte", descreve uma fonte ligada à instituição - que a comissão de acompanhamento para a venda do Novo Banco, nomeada pelo Banco de Portugal, fez um pedido específico à administração, o primeiro do género, para saber como foi possível registar uma perda tão grande com este devedor, apurou aOs administradores de insolvência estão também a ter dificuldades. A tecnológica IBT é um exemplo. Ateve acesso a cartas da administradora de insolvência, nas quais dá conta do esvaziamento do negócio em Portugal semanas antes da declaração de insolvência: a propriedade da IBT Brasil passou da empresa em Portugal para uma holding no Brasil chamada Realtime Corp, controlada por Vasconcellos; e cinco marcas registadas da IBT Portugal foram depois passadas para a mesma holding, segundo documentos vistos pela SÁBADO. "Encontra-se verificada a presunção de ação com má-fé, uma vez que à data da transferência a IBT (…) já se encontrava em situação de insolvência", lê-se na carta. A gestora requereu a reversão das transferências o que, até agora, não aconteceu.Noutra das empresas do grupo Ongoing, a empresa de software HIS, o caso é semelhante: a ficha cadastral da empresa, a que a SÁBADO teve acesso, indica que em 2017 a propriedade da empresa em Portugal foi passada para a Realtime no Brasil, sendo passada meses depois para a Affera, uma empresa sediada no offshore do Panamá, dificultando a reversão por parte dos administradores de insolvência. Também na Webspectator, outra empresa, foi passada uma patente para a Realtime Corp. "Ele sabe bem o que faz e o que deve fazer", explica uma fonte conhecedora de alguns destes processos.Contactado pelapor telefone, afirmou estar ocupado e que nem sempre lê emails (aenviou perguntas por email e sms, não obteve resposta).Sob a tutela de Nuno Vasconcellos e do gestor Rafael Mora (que saiu em 2015), a Ongoing cresceu do nada em pouco tempo: foi financiada pelo BES em 2007 para se tornar acionista da PT e ajudar Ricardo Salgado a rechaçar a OPA da Sonae; foi financiada na guerra de poder no BCP, tendo alinhado contra Jardim Gonçalves. Como acionista da PT arrecadou milhões em dividendos até que o colapso do BES e depois das ações da PT, dadas como garantia, fecharam a torneira do grupo que foi acionista do Diário Económico (encerrado em 2016), que disputou o poder de Balsemão na Impresa, contratou gestores, ex-políticos e ex-espiões. No Brasil, para Vasconcellos, segue o business as usual.Entre duas tacadas de golfe, o magnata das transmissões de futebol potencia amizades. Joaquim Oliveira , de 72 anos, tático nos negócios faz o mesmo no campo principal do Clube de Golfe Estoril com 18 buracos e 5.189 metros de comprimento. "É um jogador divertido e competitivo. A primeira vez que joguei com ele foi há 20 anos, num campeonato em Vale do Lobo. Ele estava a começar mas já tinha um equipamento impecável", descreve àJosé Bento dos Santos, presidente da assembleia do clube. Cruzaram-se no recinto com vista para o mar e para a serra de Sintra domingo, dia 5 de maio, pelas 11 horas.É um terreno propício para contactos, já que se misturam meios académicos, de gestão, membros do Governo e do jornalismo televisivo. Os eucaliptos e pinheiros do extenso relvado dão privacidade ao clube. Sendo dos mais antigos e emblemáticos na modalidade, cobra uma taxa anual de 2.270 euros a cada jogador (preço para utilização diária) e uma joia de admissão de 1.800 euros.Há quase um século que as elites ali praticam, como o duque de Windsor Eduardo VIII (que abdicou do trono britânico em 1936); ou o conde de Barcelona João de Borbon y Battenberg (pai de Juan Carlos, anterior Rei de Espanha). Mas o filho da dona da Pensão Roseirinha, natural de Penafiel, também não teve problemas em integrar-se neste mundo - a pouco mais de dois quilómetros da sua mansão, em Bicesse. É sócio do clube (um dos 400) há 10 anos.Quem mais convive com o patrão da Olivedesportos - que não respondeu às questões enviadas - garante àque ele mantém a calma, apesar do desaire financeiro. Está convicto de que foi inocente na intenção de contrair empréstimos para a Controlinveste, a sua grande aposta nos media. A empresa, constituída em dezembro de 2004, foi declarada insolvente a 18 de fevereiro. Motivo: 548 milhões de euros de dívidas (406 milhões ao BCP; o restante, 142 milhões, ao Novo Banco).Alimentada a créditos, a Controlinveste nasceu do sonho de Oliveira de ser "o Rupert Murdoch português", segundo a versão de fonte desportiva. Mas não resistiu à quebra de receitas publicitárias entre 2008 e 2013, agravadas pelo colapso do BES e da PT (onde tinha reforçado a posição de acionista em 2006). O ano negro da Controlinveste foi 2014, com resultados líquidos de 10,7 milhões negativos, de acordo com os relatórios consultados pela. Depois foi uma questão de tempo até fechar portas. O Diário de Notícias, o Jornal de Notícias e a TSF mantiveram-se na Global Notícias, presidida por Daniel Proença de Carvalho.À mesa das negociações, Oliveira é racional e distante. No setor da banca, comparam-no a um jogador de póquer "porque ninguém consegue ler-lhe a expressão facial", diz uma fonte. Ouve o interlocutor com atenção, olha-o de forma esquiva. Quando fala, usa frases curtas e retrai-se. O filho Rolando António, formado em Gestão e o seu braço-direito, intervém quando lhe faltam as palavras ou é preciso recorrer a papéis. Joaquim domina os assuntos de cabeça.O outro filho, Gabino José, é especializado em novas tecnologias e está à frente do site bet.pt com uma equipa de 40 pessoas. A plataforma de apostas desportivas foi das primeiras a operar em Portugal, abrindo atividade a 11 de janeiro de 2016. Pertence à Bet Entertainment Technologies Limited, registada em Malta a 28 de dezembro de 2015, conforme a documentação a que a SÁBADO teve acesso. Em 2017, a ilha do Mediterrâneo tinha 50 mil empresas estrangeiras registadas e 465 cidadãos portugueses acionistas, de acordo com o jornal Expresso. O regime fiscal do apelidado "Panamá da Europa" é atrativo para empresários, uma vez que só cobra 5% de impostos sobre os rendimentos nos países de origem - em Portugal, está taxado a 15% pelo Imposto Especial de Jogo Online (IEJO)."Mina de ouro? Nunca a vi, embora sonhe encontrá-la", dizia o próprio em 1994 numa rara entrevista àquele semanário. Sempre reservado em público, o fundador da Olivedesportos revelava o sucesso ("pagar mais e melhor do que outros"). A empresa fundada com o irmão António, ex-jogador, em novembro de 1984, corria-lhe bem. Mais do que bem: era a árvore das patacas, por dominar as transmissões de futebol dos clubes profissionais e a publicidade estática nos jogos (posteriormente revenderia os direitos televisivos à sua Sport TV, criada em 1999). "Ele montou um sistema de negociação individualizada, clube a clube, com contratos longos, direitos de preferência de renovação dos mesmos e assíncronos [terminavam em épocas diferentes]. Isto dificultava a entrada de novos operadores", explica uma fonte.Em 2004, António saía do "FMI dos clubes", como então descrevia a empresa, e levava 35 milhões. Joaquim continuava a brilhar nos negócios da PPTV/Olivedesportos, a solo: posicionava-se na 29ª posição dos 50 mais poderosos, segundo o ranking de 2011 do Jornal de Negócios. Mas a Liga de Clubes reagiu em 2012, tentando acabar com o alegado monopólio. Ainda assim, a Olivedesportos manteve-se numa boa situação financeira: em 2016 teve 11,3 milhões de euros em resultados líquidos, de acordo com o último balanço.Joaquim cresceu a ajudar a mãe a dirigir a Pensão Roseirinha. Servia à mesa do restaurante, cuja especialidade era cabrito assado. É prato que ainda hoje aprecia, mas no Solar dos Presuntos (preço médio, 40 euros por pessoa) perto do Coliseu de Lisboa. "Gosta imenso e também de arroz de lampreia", diz o coproprietário do restaurante Pedro Cardoso, que conta com a sua ajuda para montar um estúdio de TV na cozinha. "Vamos ter um canal online de formação para chefs. O Joaquim tem acompanhado o projeto. É uma pessoa calma, muito correta e afável." No mesmo restaurante, Oliveira comemorou o 72º aniversário a 12 de fevereiro. Comeu filetes de peixe-galo na companhia de uma dúzia de amigos.Há cerca de seis meses sofreu um problema vascular, mas já recuperou. Os amigos não o relacionam com o endividamento. Mantém-se discreto, a viver entre os muros altos da mansão em Bicesse, com um minicampo de golfe, outro de futebol, piscina e amplos jardins. Em casa, guarda as coleções de quadros e relógios e abre negócios - nomeadamente uma consultora com um volume de negócios de 33 mil euros.As raras fotografias publicadas de José Guilherme apanham o construtor a ler o Correio da Manhã numa manhã soalheira de verão em 2014, ao lado do seu Mercedes Classe S preto, perto da sua casa, na Amadora. A mesma série de fotos retrata-o a entrar, de seguida, no barbeiro onde vai há mais de 40 anos. José Guilherme é discreto e faz por não aparecer - na comissão de inquérito sobre o BES, em 2015, invocou razões de saúde e de distância (dizia estar em Angola) para não se sujeitar a uma audição parlamentar. Quando o Expresso noticiou que por esses dias ele estivera afinal em Portugal - e a cortar o cabelo com Aurélio Robalo, precisamente o dono da barbearia na Amadora - os deputados enviaram para o Ministério Público um pedido para investigar um eventual crime de desobediência.Robalo aproveitou para dizer que o construtor era "uma pessoa cinco estrelas" e que deixou gorjeta como sempre. Guilherme lá acabou por responder às perguntas dos deputados - mas por escrito.Nessas respostas o construtor admitiu uma dívida ao Novo Banco de 120 milhões de euros. O Expresso publicara um ano antes que José Guilherme devia 223 milhões de euros, dos quais 83 milhões eram a título pessoal - tal como noutros casos descritos ao longo deste trabalho, referentes provavelmente a avales prestados sobre empréstimos. Guilherme, que terá pago uma parte da dívida, não gosta de ser retratado publicamente como um devedor incumpridor. Quando o Lone Star olhou em 2017 para o balanço do Novo Banco, antes de o comprar, e fez saber que considerava a dívida remanescente do construtor irrecuperável, José Guilherme respondeu no Jornal de Negócios: "Estou a cumprir ao milímetro o que acordei com o Novo Banco." O empresário juntou ainda que estava a pagar as suas dívidas e as dos sócios.Segundo apurou ajunto de duas fontes conhecedoras do processo, o construtor tem efetivamente cumprido o plano de reestruturação negociado em 2015 e fechado em 2016 ainda com a administração de Stock da Cunha. A dívida, espalhada pela rede de empresas de Guilherme, terá sido reestruturada sem perdão do capital, mas com extensão dos prazos e corte nos juros - uma modalidade de perdão "suave", relativamente comum em casos de incumprimento. O acordo fechado com o Novo Banco prevê o pagamento anual de 10 milhões de euros para amortizar capital em dívida e respetivos juros, noticiou o Jornal de Negócios.José Guilherme saiu da obscuridade dos negócios da construção quando se tornou pública a sua "prenda" de 8,5 milhões de euros a Ricardo Salgado, o então líder do Banco Espírito Santo com quem tinha relações próximas - o livro O Último Banqueiro, de Maria João Gago e Maria João Babo, estabeleceria que a prenda tinha sido de 14 milhões.Depois de pedir um parecer jurídico, Salgado justificou a transferência do dinheiro com uma palavra que ficaria na memória coletiva: tratava-se de "uma liberalidade" (um "donativo feito com generosidade", é como a palavra aparece descrita no dicionário da Porto Editora). A "liberalidade" era um agradecimento do "amigo" Guilherme por informação sobre bons investimentos a fazer em Angola, explicou o banqueiro.O episódio foi a confirmação do cultivo de ligações por Guilherme. A Visão citou vários exemplos em 2017: da doação de um piano de 60 mil euros a uma jovem promessa mencionada por Duarte Lima, a um almoço de aniversário de 3.400 euros oferecido a Isaltino Morais no Guincho. Tudo isso foi nos tempos áureos, antes da crise que afundou a construção e apertou muito o escrutínio sobre os bancos - e que transformou casos como o de José Guilherme em problemas para a banca.Chega apressado, a falar ao telemóvel e aguarda uns momentos. Artur Freixinho, o barbeiro dos ilustres, atende-o com a rapidez possível para um corte à antiga, de navalha e tesoura: 45 minutos. Há sempre tema de conversa, que passa naturalmente por futebol. O cliente regular, há quase 20 anos, é Luís Filipe Vieira (LFV).Prestes a fazer 70 anos (a 22 de junho), Vieira não abdica deste cuidado com a imagem, em média, uma vez por mês. Enquanto é atendido na requintada barbearia Freixinho & Caeiro, no hotel Four Seasons Ritz, em Lisboa, o motorista estaciona o carro. Preto e reluzente, é um topo de gama da Mercedes: modelo AMG S63, avaliado no site Auto+ em 213 mil euros.No salão, LFV é afável. Se o interpelarem, retribui com um cumprimento. Às vezes, surge de fato de treino. Outras, de fato à medida e gravata vermelha ou com cores sóbrias. As suas marcas favoritas são Ermenegildo Zegna (2.200 euros por conjunto) e Hugo Boss (700 euros). Passa os olhos pela imprensa disponível - SÁBADO, Público e A Bola - e se há más notícias que o envolvem, mostra desagrado. O endividamento é um dos temas delicados.Além de estar à frente do Benfica, dirige negócios imobiliários - e sabe como reestruturar dívidas, nomeadamente ao Novo Banco, do qual é um dos maiores devedores. É ainda arguido em dois processos-crime, num deles por alegada burla ao BPN, hoje BIC, de 23 milhões de euros.Ao longo das muitas operações financeiras da carreira, arriscou perdas milionárias. Uma delas teve fortes implicações na Caixa Geral de Depósitos (CGD): ao entrar em incumprimento, em 2012 Vieira propôs a renegociação da dívida de 31 milhões. Pagaria 6,5 milhões em dinheiro e o resto (24,5 milhões) em unidades de participação do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Real Estate. Os títulos correspondiam a 50% do património e o banco aceitou. Entretanto, adescobriu mais uma dívida: 54 milhões de euros de uma holding, a Imosteps Mas os anos seguintes foram ruinosos: até 2017, os ativos imobiliários (frações no Business Park de Loures) sofreram prejuízos de 49 milhões. Em junho de 2018 o banco credor Eurobic pediu a insolvência do Fundo, que está em fase de liquidação. Quanto aos números, continuam a cair: em março de 2019, o Fundo valia 4,6 milhões (um décimo do valor de 2012). À, LFV diz: "Regularizei a minha relação de crédito através da entrega desses ativos. Nunca tive quaisquer responsabilidades na gestão que conduziu a esse resultado."Na esfera empresarial de Vieira, mantém-se a Promovalor II - Business Advisers, constituída em 2007 e com um capital social de 90 milhões. Contudo, a situação financeira é preocupante. Em 2017, registou 11 milhões de prejuízos; em 2015, 89,6 milhões; e em 2014, de 76,7 milhões. A empresa representa a maior fatia de endividamento do presidente do Benfica, segundo o Expresso. Em janeiro de 2018, o semanário noticiou a reestruturação da dívida de Vieira, acima dos 400 milhões, com o Novo Banco - o próprio diz que o valor é "substancialmente inferior".Vieira é um bom garfo, embora cuidadoso. De vez em quando, vai ao Barbas comer cabeça de peixe. É mais assíduo do restaurante Varanda, no Ritz (a partir de 75 euros por pessoa), e da cervejaria do Tivoli, na Avenida da Liberdade. Mas é no Polícia e na adega da Tia Matilde que convive uma vez por mês.Nestes almoços, os cerca de 10 participantes podem vir do Vitória de Setúbal (Fernando Pedrosa), Belenenses (Sequeira Nunes), Sporting (Menezes Rodrigues), ou da política (Carmona Rodrigues). Mulheres não entram, nem negócios - e tão-pouco dívidas. Fala-se de política, um pouco de bola e contam-se anedotas.A assiduidade do grupo Pequena Tertúlia de Amigos Não Comprometidos tem aumentado. "Entrou numa boa rotina", diz àBagão Félix. Fernando Pedrosa diz que os encontros acontecem há uma década, 11 vezes por ano em Lisboa e uma em Setúbal por altura da sardinha e no mês de aniversário de Vieira.Fora de campo, LFV veste o fato de treino e tira o auricular do telemóvel para fazer caminhadas com a mulher, Vanda Maria, na zona de Caxias. Também pratica jogging, de forma intermitente, no paredão naquela área ou no Seixal. Não se afastam muito de casa, um quarto andar do Terraços da Barra, no Dafundo, que já foi alvo de buscas por suspeitas de burla e falsificação de documentos no âmbito de um empréstimo do BPN e que terá lesado o banco em 23 milhões de euros. O empreendimento de luxo só tem mar à frente. As áreas comuns incluem jardins panorâmicos, piscina exterior e interior, sauna, ginásio e sala de eventos.Na Margem Sul do Tejo, Vieira tem mais casas próximas do centro de estágios do Seixal. Costuma passar por Sesimbra, onde frequenta o restaurante típico Lobo do Mar e tem um apartamento com vista. A moradia branca fica em Marisol e passa quase despercebida. Mas isso não impediu que em janeiro de 2006 a vivenda fosse assaltada, como relatou a mulher Vanda em Missão Benfica (de Luís Miguel Pereira, Prime Books, 2012): "Só levaram telemóveis e documentos do escritório, espatifaram tudo no meio do chão, urinaram na casa toda…"