Os excêntricos e insolventes Valério, uma das famílias que fundou o BCP

A inauguração do dúplex T7 no Campo Grande, com mais de 600 m2, foi feita à moda dos Valério: em grande. "Deviam estar lá umas 200 pessoas e a atração principal era uma banheira de hidromassagem colocada no meio da sala", conta um empresário que conheceu a família nos anos 80, pouco antes de comprarem o apartamento de dois pisos em Lisboa. Não era a única casa de luxo de José Jorge Valério, um dos acionistas fundadores do BCP. "Passava muitas vezes férias em Vale do Lobo, numa moradia com saída direta para a praia", conta uma pessoa próxima da família. E na sua herdade do Montijo, cidade onde nasceu e se fez rico, até o cão – Falco, um São Bernardo – tinha direito a tratamento VIP: a casota estava equipada com ar condicionado.

Os Valério eram ricos com vida de ricos. Conduziam Ferraris, Bentleys e Porsches, jantavam fora quase todos os dias – no Café In, XL, Vela Latina, Alfoz e em muitos outros –, davam festas memoráveis e, diz um amigo, pagavam muitas vezes a conta de quem se juntava a eles à mesa. Amélia, a mulher de sempre de José Valério, já há mais de 30 anos dava nas vistas no Montijo com um casaco de vison comprido, quase até aos pés, que chegou a levar ao mercado da cidade para fazer compras. Quando casou, adotou os dois apelidos do marido, antecedidos por um "de": passou assim a chamar-se Amélia Maria Cavaco Gouveia de Jorge Valério.



Os dois filhos, Hugo e Vanessa, herdaram os gostos caros dos pais: ainda hoje são vistos a conduzir Porsches – ele um 911, ela um Cayenne – e frequentam restaurantes famosos da capital. Mas há pelo menos mais uma herança comum na família: os pais já estiveram insolventes, os filhos ainda estão. Uma história que começa com cortiça, envolve bancos, aviões e clientes famosos, como o Benfica.