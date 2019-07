Os grandes devedores geraram perdas de cerca de 8 mil milhões de euros aos oito bancos que receberam auxílios do Estado desde 2007. De acordo com a lista de incumpridores divulgada pelo Banco de Portugal (BdP), o Novo Banco foi acumulou maiores perdas efetivas, num montante superior a 3,5 mil milhões de euros. Caixa Geral de Depósitos , BCP, Banco Português de Negócios (BPN), Banco Espírito Santo (BES), Banif, BPI e Banco Privado Português (BPP) também fazem parte da lista.

Para a elaboração do documento, o supervisor indica que "foram consideradas as operações com perdas associadas e de valor correspondente a pelo menos 1% do montante total dos fundos mobilizados, mas nunca inferior a 5 milhões de euros". Na Caixa Geral de Depósitos, o limite mínimo para ser considerado um grande devedor é de 62,5 milhões de euros, enquanto no BES / Novo Banco esse valor é de 43,3 milhões e no BPI é de 15 milhões, tendo em conta o dinheiro que o Estado injetou em cada banco.