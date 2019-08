Olha quem! Outro dos grandes devedores q também é capaz de jurar q ñ tem dívidas à banca... https://t.co/1WEjFyeGjK — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) August 1, 2019





A ex-eurodeputada Ana Gomes reagiu à, presidente do Benfica, que terá deixado um calote de 54 milhões de euros no Novo Banco.Nas redes sociais, Ana Gomes partilhou uma publicação da referida notícia, acrescentando: "Olha quem! Outro dos grandes devedores que também é capaz de jurar que não tem dívidas à banca...".

A dívida está na lista, a que a SÁBADO teve acesso, de cerca de 60 grandes calotes de empresas que o Novo Banco está a vender a fundos abutre internacionais, numa operação que globalmente gerará 100 milhões em perdas adicionais para o banco. Há uma razão para Luís Filipe Vieira não a ter incluído no acordo – a dívida não foi criada por negócios seus. Foi parar à sua esfera por causa de um acordo de cavalheiros com Ricardo Salgado – o buraco era originalmente do Grupo Espírito Santo.

Leia mais sobre este caso – e conheça os restantes nomes influentes na lista de devedores que o Novo Banco pôs à venda em saldo – na edição desta semana da SÁBADO.