Esta história de amor tem a Serra da Estrela como cenário, um banqueiro que gosta de cultivar nas horas vagas – inclusive conduz o trator – e a mulher, professora de Geografia em escolas locais e respeitada por colegas e alunos, mas fora do ativo para acompanhar o marido. Nomes dos protagonistas: Licínio Manuel Prata Pina e Maria da Ascensão Pereira Pina. São casados pela Igreja, em regime de comunhão de adquiridos, desde o verão de 1982.O casal Pina é discreto e fechado, mas está agora no epicentro de uma polémica do grupo bancário Crédito Agrícola (CA), com 80 caixas e 654 agências. Maria da Ascensão receberia uma "subvenção" de mais de 2.000 euros líquidos por mês, entre 2016 e 2018, para dar "estabilidade emocional" ao marido, presidente do banco, segundo noticiava o Jornal de Notícias a 26 de dezembro de 2019. O próprio sentiu-se "desiludido e surpreendido pela utilização, fora de contexto, de uma frase", escreve em respostas enviadas à, através de fonte oficial do CA.