Vasconcellos, no Brasil: 'Como é que a Ongoing vai pagar? Tem de perguntar a quem lá está'

A Ongoing de que foi dono deixou 522 milhões por pagar no Novo Banco, mas Nuno Vasconcellos, que vive no Brasil, diz que não é com ele. Deputados interromperam audição, "em nome da dignidade".

Corria pouco mais de uma hora da audição de Nuno Vasconcellos, quando a deputada Mariana Mortágua, já com a paciência no limite, descreveu como Vasconcellos estava a fugir da responsabilidade pelo calote de 522 milhões de euros ao Novo Banco, falou do seu papel no colapso do BES e da PT e anunciou que, perante a recusa do inquirido em responder adequadamente, dava por terminadas as perguntas – todas as perguntas. "Eu estou aqui como convidado e não aceito as suas acusações", respondeu Vasconcellos. O presidente da comissão, Fernando Negrão, já tinha avisado o inquirido sobre a sua falta de cooperação e seguiu o exemplo de Mortágua: não valia a pena fazer mais perguntas a este devedor.

"Ficou claro que o senhor se recusa sistematicamente e sem explicações plausíveis a admitir que seja titular de alguma dívida, que não que responder às perguntas de forma útil", afirmou Negrão, deputado do PSD. "Em nome da dignidade desta comissão damos por encerrada esta comissão. Muito obrigado e boa tarde", juntou. Ainda se ouviu um esboço de resposta de Vasconcellos, mas Negrão cortou a chamada.

As audições a grandes devedores de bancos têm sido marcadas por faltas de memória, vitimização e revelação de esquemas para diluir garantias, mas até hoje os deputados nunca tinham decidido interromper uma audição mais cedo – a de Vasconcellos não passou sequer da primeira inquirição, feita pela deputada bloquista Mariana Mortágua. Às faltas de memória, respostas circulares e exposições sobre de quem era afinal a culpa dos problemas no Novo Banco, Vasconcellos juntou um tom altivo e uma total recusa em admitir a responsabilidade pelas dívidas.