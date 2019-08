Sem consenso, UE vota sexta-feira candidato europeu ao FMI

Não houve consenso entre os 28 ministros das Finanças da União Europeia para a escolha informal de um candidato único europeu a diretor-geral do Fundo Monetário Internacional. Dado que já foi ultrapassado o prazo limite (final de julho) definido por Bruxelas para encontrar um nome, o ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, responsável pela coordenação do processo de escolha do sucessor de Christine Lagarde, decidiu avançar com uma votação para definir o candidato.





O Negócios sabe que a votação vai decorrer esta sexta-feira, 2 de agosto, a partir das 7h00, envolvendo os 28 ministros das Finanças do bloco europeu. Para haver um candidato eleito, este tem de assegurar uma maioria qualificada na votação, o que significa que terá de receber apoio de, no mínimo, 55% dos países que sejam representativos de pelo menos 65 da população europeia.(Notícia em atualização)