600 euros por um quarto, sem despesas e sem contratos? Sim, existe em Portugal - e é cada vez mais comum.

Não é novidade: as rendas em Portugal, especialmente nas grandes cidades, são excessivas. Num país onde o salário mínimo é de 580 euros e o médio é de 846 euros, a renda média em Lisboa ronda os 830 euros, de acordo com a consultora imobiliária CBRE, revelando que o valor do arrendamento em Lisboa subiu 23% de 2016 para 2017. Contudo, a crise imobiliária em Portugal está a ser sentida em particular pelos estudantes universitários, que se deparam nos grandes centros universitários com pouca oferta a preços elevados - até mesmo por um quarto.



De acordo com dados recolhidos pela Federação Académica do Porto (FAP) e pela Federação Académica de Lisboa (FAL), arrendar um quarto numa casa particular em Lisboa custa, em média, 450 euros – mais do dobro do que custa em Braga, onde os valores rondam os 200 euros. Na Invicta o preço situa-se na média dos 275 euros mensais. Contudo, ambas federações garantem que já é comum neste ano lectivo arrendar quartos a 550 e 600 euros nas duas principais cidades.



"Estamos a falar de preços na cidade do Porto que rondam os 250 a 300 euros por mês, portanto é metade do salário mínimo nacional e são valores absolutamente incomportáveis para a típica família portuguesa", observou o presidente da FAP, João Pedro Videira, lamentando que a "maior fatia do orçamento" dum estudante universitário no Porto seja gasto no alojamento. O custo total mensal de um universitário no Porto, explicou, ronda entre os 700 e os 900 euros mensais, atendendo a todos os gastos para a frequência do ensino superior, designadamente propinas, alojamento, alimentação, material escolar e livros.



O presidente da FAP avisou ainda que o Estado continua sem dar uma resposta e os estudantes estão a chegar a uma "situação limite". "O Estado, como a própria autarquia neste momento também, tem de começar a dar alguma resposta sobre esta matéria, porque estamos a achegar a uma situação limite, aliás já chegámos a uma situação limite em que se verificam cada vez mais estes valores".



As associações de estudantes não acreditam que esteja a funcionar o Plano Nacional de Alojamento, desenhado para este setor da Educação e lançado em Maio pelo Governo. "Não acreditamos que este plano esteja a dar frutos. As instituições do ensino superior têm de ter um papel mais ativo, tal como o Governo, mas também as autarquias, não só no fomento das residências como no que diz respeito a medidas concretas para o mercado de alojamento", defende ao Diário de Notícias João Rodrigues, presidente da Federação Académica de Lisboa, no âmbito do Encontro Nacional de Direções Associativas, realizado no início de Setembro na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, em Cascais. O Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior prevê a alienação dos edifícios a reabilitar à Fundiestamo, empresa da Parpública - contudo, os alunos dizem que "é preciso fazer mais regulação do sector" para fazer frente "aos preços, nomeadamente em Lisboa, que estão muito elevados".



600 euros por um quarto, sem despesas e sem contratos?



Muitas vezes os valores das rendas nem sequer têm um contrato de arrendamento e muitas vezes sem despesas incluídas, acrescenta, falando em cerca de "50 euros" a mais para despesas mensais.



"Hoje em dia frequentar o ensino superior no Porto, para quem é estudante deslocado, pode rondar entre os 700 euros e os 900 euros, a mil euros por mês, dependendo do nível de vida", conclui o presidente da FAP, João Pedro Videira.



Além disso, os estudantes também sofrem com a falta de oferta pública. Segundo o presidente da FAP, a realidade na Universidade do Porto é que existem 23 mil estudantes deslocados: "Temos 1.300 camas de oferta pública no total, mas desse total 100 camas estão inoperacionais e o resto do mercado tem de ser em privados", com valores "exorbitantes e incomportáveis" para a maioria das famílias portuguesas.



E a subida de preços não parece abrandar. Em 2019, de acordo com dados do INE, prevê-se um aumento de 1,15% nas rendas. O número alinha com o aumento já verificado este ano, que se situou em 1,1%. A actualização anual das rendas baseia-se na variação dos últimos 12 meses do Índice de Preços do Consumidor, sem habitação, relativo a Agosto.