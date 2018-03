Uma renda em Lisboa custa 9,62 euros por metro quadrado, revela o Instituto Nacional de Estatística. Este valor representa cerca do dobro da mediana nacional, que rondará os 4,39 euros.

Dos municípios analisados pelo INE, que publicou um boletim esta quarta-feira, apenas 37 é que registaram uma mediana superior ao valor nacional, onde se destacam os municípios de Cascais (8,06 €/m2), Oeiras (7,84 €/m2) e Porto (6,77 €/m2). Ou seja, arrendar em Lisboa continua a ser, de longe, o local mais caro: as rendas para habitação em Lisboa custam 42% mais do que no Porto, por exemplo.



E em Lisboa, mais caro não equivale a melhor qualidade. Em Setembro de 2017, a SÁBADO falou com a página de Facebook Negócios de Sonho, que denuncia "através da ironia e do humor, os preços estratosféricos que se praticam em Lisboa". Entre os exemplos dados, constam quartos para alugar por 3 mil euros ou T0 de 32m² por 334.800 euros. Num dos posts, falou sobre um TO de 27m2 colocado à venda por 300.000 euros." Em plena Rua do Crucifixo [ndr: em Lisboa] pode crucificar 300.000€ num imóvel... é tão pequeno que talvez dê para arrastar pelas ruas", escreveu o arquitecto.



"Procurei T1 e T2 para alugar em Lisboa com valores de 350 euros e 650 euros – número atingido tendo em conta que não se deve ultrapassar 33% do rendimento disponível na habitação. Encontrei quatro casos para a primeira tipologia e três para a segunda. Em contrapartida, havia mais de 10 mil Airbnb activos", revelou à SÁBADO na altura.



Além disso, os municípios mais caros, com um valor mediano de rendas acima dos 4,39 euros por metro quadrado, estão na Área Metropolitana de Lisboa: Lisboa, Cascais, Loures, Mafra, Oeiras, Sintra, Vila Franca de Xira, Amadora, Odivelas, Alcochete, Almada, Barreiro, Montijo, Seixal, Sesimbra e Setúbal.



Também o Algarve é uma das regiões com um número significativo de municípios onde as rendas são mais caras do que no resto do país. Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Portimão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António têm preços acima da mediana nacional.



84.383 novos contratos de arrendamento em Portugal



Através do boletim publicado esta quarta-feira, o INE revelou que foram celebrados 84.383 novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares em Portugal.



A zona mais procurada para viver é Lisboa, concentrando 28.305 novos contratos de arrendamento, mais de um terço do total.



Já a Área Metropolitana do Porto concentrou cerca de 17% do total de novos contratos de arrendamento e registou um preço mediano de rendas de 4,58 euros por metro quadrado.



No total, Lisboa e Porto concentraram 51% do número de total de novos contratos do país.