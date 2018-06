que queria arrendar a casa em Lisboa, na zona do Saldanha. Após um primeiro contacto por email ou telemóvel, pediu à SÁBADO que depositasse um

De 2017 até aos primeiros meses de 2018, a PSP já registou 493 pessoas burladas por estes métodos, de acordo com os dados enviados à SÁBADO. O comissário Carlos Pragana, do departamento de Investigação Criminal da PSP, esclarece que os burlões aproveitam-se dos utilizadores de "plataformas digitais de compra e arrendamento de imóveis", como o Imovirtual ou Idealista, atraindo-os "pelo baixo preço em comparação à concorrência e à grande procura que existe em determinadas zonas e épocas do ano".



"Os utilizadores vêem ali uma oportunidade imperdível, sem que estejam certos que o anunciante é legítimo", explica o comissário à SÁBADO.



A metodologia dos burlões

As burlas de arrendamento são, nas palavras da PSP, um tipo de burla em que os perpetradores, por meio de engano, "pretendem garantir o valor correspondente ao arrendamento de um imóvel ou do adiantamento de um sinal para garantir a reserva do imóvel".



De acordo com as autoridades, há dois métodos de extorsão utilizados pelos burlões: anúncios falsos ou a criação de sites falsos semelhantes às plataformas Airbnb e Homeaway.



1. Anúncios falsos



Os criminosos escolhem as plataformas digitais de compra e arrendamento de imóveis, concretamente as que têm maior afluência de visitantes e que facilitem aos seus utilizadores publicitarem imóveis de forma quase anónima.



De seguida fazem anúncios falsos apropriando-se de fotografias e descrições de apartamentos alheios que já estiveram disponíveis no passado em plataformas de arrendamento. "Deste modo, os burlões geram várias contas nos diversos sites de arrendamento, colocando múltiplos anúncios de apartamentos de que não são proprietários, em zonas de muita procura, a preços inferiores aos praticados. Assim garantem um elevado número de contactos por parte dos utilizadores", precisou o comissário da PSP.



Após contacto dos interessados e acertados todos os pormenores (via email e/ou telemóvel), é solicitado às vítimas que seja efectuado um depósito de sinal para uma conta bancária, normalmente em nome do suspeito ou de alguém que esteja ligado a ele, sendo fornecido para o efeito um NIB/IBAN ou referência multibanco.



2. Criação de sites falsos



Uma rede de criminosos montou páginas falsas semelhantes às plataformas internacionais de arrendamento de imóveis, como o Airbnb ou o Homeaway. Através delas, os burlões aliciam os utilizadores a fazerem transacções, roubando-lhes os dados bancários.



As vítimas vão parar a estas imitações de plataformas após os burlões ganharem a confiança das suas vítimas por contacto via email ou telemóvel. "Alegando que o proprietário do imóvel se encontra no estrangeiro e/ou por questões de segurança para ambos, é pedido que a transacção seja feita pela plataforma Airbnb/Homeaway, sendo enviado um link contendo uma reprodução exacta de uma das plataformas referidas, onde contem as indicações para pagamento", explica o comissário.





Depois, as transferências efectuadas nestas páginas têm sempre como destino uma conta no estrangeiro, normalmente sediada em Itália, Inglaterra ou países do leste europeu. Após o pagamento, as vítimas recebem um email falso em nome da plataforma falsa (ex. office.airbnb@europe.com; office@airbnb-rentails-booking.com) a confirmar a reserva.



"Existem casos em que os burlões com o objectivo de obter para si um maior lucro, solicitam um novo pagamento derivado a ter ocorrido um erro no sistema ou o dinheiro não ter entrado na sua conta", salienta Carlos Pragana.



Francesca Mariani, a burlona "italiana" que é "dona" de uma farmacêutica

Clarisse Macedo, dona da Macedo Mendes Imobiliária, ficou surpreendida quando, no início de 2018, viu que uma casa que tinha vendido há dois anos estava para arrendar num anúncio do



"Este apartamento foi vendido há dois anos e os actuais proprietários não o estão a arrendar sequer! A mobília que se diz poder ser usada é minha e não está disponível", explicou à SÁBADO a agente imobiliária. "Um condomínio T2 como este é arrendado por 2000-2500 euros", atirou.





De acordo com o primeiro email de francescamariani71@hotmail.com, a que a SÁBADO teve acesso, o burlão sugeria arrendar aquele T2 por 800 euros por mês, com uma caução de 800 euros que deveria ser paga para reservar o condomínio (e que seria devolvida no fim do contrato). "Prometemos que nunca o vou chatear ou pedir para sair do apartamento. A minha filha está a construir a sua vida aqui, e eu estou demasiado velha para mudar-me para Portugal, por isso não o vamos incomodar", escreve no email.



Após se aperceber desta burla, Clarisse Macedo contactou a directora da revista Casas de Portugal. "Pedi-lhe que retirasse o anuncio", disse. "Isto é incrível. O desespero e ansiedade são de tal modo grandes que as pessoas estão dispostas a passar dinheiro para a mão de qualquer desconhecido", disse.



"Francesca Mariani" tentou arrendar à SÁBADO um T2 no Saldanha

A SÁBADO encontrou no Imovirtual e no Custo Justo outro anúncio falso assinado por "Francesca Mariani" e fingiu-se interessada. Desta vez, era um T2 no Saldanha, localizado na rua Viriato, que custava 600 euros por mês com todos os custos incluídos (desde gás até à internet, passando pela água).





Respondemos com simpatia, assegurando que iríamos respeitar todas as regras e que tínhamos a intenção de usar a mobília já existente na casa. Finalizamos o email com uma pergunta importante: "É possível ver o apartamento? Como é que contactamos o vosso staff?"

O segundo email enviado à SÁBADO SÁBADO, havia um link que redireccionava para um site semelhante ao Airbnb. Os parágrafos seguintes foram dedicados às condições de pagamento: "Quero receber o dinheiro mensalmente na minha conta bancária, por isso espero que não seja problema para si transferir dinheiro [para o estrangeiro]."Quanto à visita da casa, o encontro teria de ser combinado "através de um link do Airbnb". "Estou disposto a dar-te as chaves do apartamento para visita. A entrega das chaves e autorização de visita (assinada por mim) será feita através do Airbnb, para que o processo seja seguro e rápido", escreveu. Tal como a PSP indicou à, havia um link que redireccionava para um site semelhante ao Airbnb.



Três dias depois, o Custo Justo excluiu o anúncio da base de dados. "Devido a suspeita de burla, o anúncio com o título "AP T1 no Saldanha para to rent" a que respondeu foi excluído da nossa base de dados, de modo a evitar possíveis situações fraudulentas que possam prejudicar os nossos utilizadores", lê-se num email enviado à SÁBADO. A PSP revelou à SÁBADO que está a investigar os casos de arrendamento falso ligados a "Francesca Mariani".

Conselhos de prevenção

Em resposta por email à SÁBADO, a PSP deixa algumas conselhos de prevenção:



"· Não faça qualquer tipo de transferência de dinheiro para pessoas que anunciam o arrendamento de imóveis na Internet, sem que esteja certo que o anunciante é legítimo;



· Solicite cópia de contratos de fornecimento de electricidade, luz e gás, conferindo os dados de identificação e endereço indicado;



· Solicite referências a responsáveis do condomínio, porteiros, comerciantes locais ou moradores do edifício (contactos facilmente localizáveis através da internet, listas telefónicas, 118, etc.);



· Pesquise os dados do imóvel na internet (morada, designação do condomínio, dados e contactos do anunciante, etc.), pois poderá haver referências a burlas anteriores, especialmente em Fóruns ou Blogues temáticos;



· Solicite dados adicionais sobre a habitação, tais como fotos de interiores;



· Procure sites, jornais ou empresas de classificados que garantam a confirmação da veracidade dos anúncios neles publicados, nomeadamente, as que sejam mais exigentes no que concerne à confirmação dos dados do anunciante;



· Desconfie dos anúncios em que os preços são claramente abaixo do valor de mercado, ainda que tal preço tenha por base, alegadamente, um motivo válido (saída repentina do país, mudança de habitação, nascimento de filhos, etc.). Para tal basta comparar com anúncios de imóveis com características semelhantes e situados na mesma área.



· Anúncios que existam de um ano para o outro têm maior probabilidade de ser verdadeiros pois, após as primeiras denúncias, a maioria dos servidores retira os anúncios e os anunciantes;



· Preferencialmente arrende imóveis que tenham sido previamente utilizados por alguém que conheça pessoalmente.



· Caso o anúncio mencione uma pessoa coletiva do ramo imobiliário, deverá verificar se a empresa se encontra devidamente licenciada pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (site: www.impic.pt, item: Mediação – Consulta);



· Contacte com associações locais de turismo e similares para tentar confirmar a legalidade do arrendamento (ex: Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Delegações Regionais da Associação das Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, etc.);



· Solicite a uma pessoa da sua confiança que tente arrendar o mesmo imóvel para um período parcial ou totalmente coincidente, a fim de verificar se o suposto proprietário faz um duplo negócio.



· Verifique se o nome que está associado ao IBAN fornecido para o pagamento coincide ao do proprietário/empresa ou anunciante.



· Esteja atento aos pormenores da habitação, nomeadamente ao seu exterior (através das janelas) se coincide com a morada que é fornecida, procure no "Google Maps".



· Pesquise as imagens apresentadas do anúncio a fim de verificar se são verdadeiras, ou retiradas de outras plataformas de arrendamento.



· Desconfie dos proprietários que não disponibilizam um contacto telefónico no anúncio, este seja estrangeiro ou que nunca se consiga estabelecer contacto.



· Desconfie quando o anúncio é mal redigido, ou na troca de "emails" existirem erros gramaticais, de pontuação e tempos verbais incorrectos, indicativos de que foram utilizados tradutores.



· Incoerência entre o idioma do proprietário, nacionalidade, número de telefone, país de residência e origem do IBAN, é indiciário de burla.



· Não efectue transferências para ou através de contas bancarias estrangeiras, pois normalmente são utilizadas em esquemas fraudulentos.



· Evite pagamentos para entidades bancarias (pagamentos serviços/compras), ou caso o faça, verifique se estas pertencem a instituições bancárias nacionais, entidades pertencentes a bancos estrangeiros, normalmente são utilizadas em esquemas fraudulentos.



· Não aceda a endereços enviados através de "emails", de outras plataformas de arrendamento para efectuar o negócio, poderá estar a ser enviada uma página falsa.



· Após efectuar o pagamento o anunciante informar que não recebeu qualquer valor, ou a existência de problemas no seu processamento, solicitando um novo pagamento, contacte imediatamente o banco tentando perceber a veracidade da situação. Caso se verifique a existência de fraude cancele, imediatamente o pagamento já efectuado."

Mas as burlas não são feitas apenas através do Airbnb: os burlões podem pedir aos inquilinos que depositem um montante numa conta bancária. A PSP explica que estas contas são tituladas pelos burlões ou próximos dos mesmos.