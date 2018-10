O PS quer adiar a votação das propostas sobre arrendamento no grupo de trabalho da Habitação depois de perceber que não conta com o apoio do PCP para aprovar benefícios fiscais a senhorios.

O vice-presidente da bancada socialista, João Torres, chamou os jornalistas para fazer um "apelo ao diálogo" sobre as políticas de habitação. Nunca o disse de forma clara, mas é do apoio de PSD e CDS que o PS está agora à espera depois de perceber que não contará com o PCP para aprovar benefícios fiscais a senhorios que aceitem pôr os seus imóveis em programas de renda acessível.

Com votações marcadas para a tarde desta quinta-feira e sem acordo à vista à esquerda, os socialistas pediram o adiamento das votações e voltam-se agora para a direita.

O adiamento, justificou João Torres, é uma oportunidade para "uma reflexão mais ponderada" sobre as propostas do Governo que são subscritas pelo PS.

"É fundamental que cada grupo parlamentar assuma as suas responsabilidades", lançou o deputado do PS, que recusou dizer claramente se o seu partido tomará a iniciativa de conversar com PSD e CDS para garantir a aprovação das propostas que não têm o apoio da esquerda.

Torres preferiu fazer "um apelo ao diálogo e à convergência", sem explicar se o próprio PS estaria disponível para ir ao encontro das ideias da esquerda sobre a matéria, mas lembrando que já se esgotou o prazo para entregar propostas de alteração.

Considerando "aflitiva" a situação do mercado imobiliário, João Torres insistiu na urgência de aprovar o que diz serem as medidas "estruturantes" das propostas do Governo.

"Não queremos que este trabalho meticuloso seja uma oportunidade perdida para os portugueses", afirmou, defendendo que "não há tempo a perder" e que o programa de renda acessível proposto pelo Governo é essencial para dar resposta ao problema da classe média.

"É importante que nos dirijamos às classes médias que estão a sentir a especulação imobiliária como há largas décadas não acontecia", sublinhou, insistindo na ideia de que os benefícios fiscais que o PCP rejeita serão a fórmula correcta para resolver a situação.

"O problema atingiu uma proporção tal que os benefícios fiscais são uma das formas de fazer face ao problema. São uma forma de se intervir no imediato", argumentou o deputado que admitiu que a esquerda tem sido o parceiro preferencial do PS, mas que o diálogo não se esgota aí.

"Isto não significa que o PCP não possa acompanhar outras propostas", notou, antes de voltar a referir que "esse esforço [de diálogo para dar resposta aos problemas da habitação] deve ser acompanhado por todos os grupos parlamentares".

Em causa está essencialmente a descida das taxas liberatórias para arrendatários e a isenção de IRS ou IRC para imóveis em programas de renda acessível para a classe média que garantam rendas 20% abaixo da mediana verificada na zona em que se encontra o imóvel.