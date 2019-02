O imóvel encontra-se para venda. O preço? 170 mil euros.

Está à procura de casa e não encontra nada à sua medida? Há um apartamento à venda na Estrela, em Lisboa, que tem uma gruta incluída. Custa 170 mil euros e precisa de ser remodelado.



À venda no site da agência imobiliária Keller Williams (KW), o imóvel tem uma área útil de 70 metros quadrados, três assoalhadas, dois quartos e duas casas de banho, num terreno de 220 metros quadrados.



