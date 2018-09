O Instituto Nacional de Estatística (INE) acaba de divulgar o valor final que serve de referência para a actualização das rendas.

As rendas vão mesmo ser actualizadas em 1,15% no próximo ano. A confirmação foi dada esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que revelou que a sua estimativa final para a inflação sem habitação em Agosto é de 1,15%. Este aumento alinha com o já verificado este ano, de 1,1%.



A actualização anual das rendas baseia-se na variação dos últimos 12 meses do índice de preços do consumidor, sem habitação, relativo a Agosto. Ao contrário do que antes acontecia, o INE divulga agora uma estimativa rápida, antes de publicar o valor final.



Há cerca de um mês e meio, vários jornais avançaram com um valor para a actualização do próximo ano, baseando-se na variação homóloga dos preços de Julho, que costuma aproximar-se bastante do valor de Agosto, que é o que conta.

Por defeito, a renda é actualizada no mês em que o contrato foi assinado. Porém, no caso das rendas antigas, que não tenham sido sujeitas a actualização, o aumento é devido em Janeiro. O senhorio não é obrigado a fazer a actualização mas se quiser fazê-la tem de notificar o inquilino por carta registada com aviso de recepção.