Antigamente era o Talho do Rui, popular num bairro da freguesia da Penha de França. Agora é habitado por Fernanda Petter e pelo namorado: os inquilinos, com sentido prático, representam uma nova tendência no mercado imobiliário. Mudaram-se para uma antiga loja, sem problemas de viverem junto à montra. Ainda que alguns curiosos tentem espreitar lá para dentro – sem sucesso, porque os vidros são espelhados.





Vários profissionais do setor da mediação imobiliária, proprietários, investidores e arquitetos contactados pelareforçam que a transformação de lojas em casas tem potencial de crescimento nos centros urbanos pelos preços apelativos (25% a 30% mais baratos do que as habitações convencionais, quando estão por licenciar, segundo as estimativas avançadas pelo Diário de Notícias em março de 2018). Contudo, queixam-se e que esbarram na burocracia e na restrição camarária, que nos últimos meses tem chumbado muitos destes projetos.A Câmara Municipal de Lisboa defende que o comércio no rés do chão dos edifícios é um elemento "essencial de vitalidade". "A cidade não se faz apenas de habitação, mas de uma mistura de funções. Acresce que a maioria dos espaços que os proprietários pretendem reconverter são para alojamento local. Não têm condições para se adaptarem, a única fonte de luz são as montras."

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca de 4 de abril de 2019.

Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Capa n.º 779