Recorde-se que, de acordo com o programa apresentado pelo Governo, os proprietários terão de cobrar uma renda máxima que fique 20% abaixo do mercado, enquanto os inquilinos só poderão candidatar-se a casas com uma renda que represente um máximo de 35% dos rendimentos do agregado familiar.

A portaria do Governo fixa um limita de rendas: se um estudante não pode pagar mais de 360 euros por um quarto em Lisboa, uma família com um filho - que procure um T2 - pagará até 1050 euros.Segundo o Jornal de Notícias desta terça-feira, há um tecto máximo para o Programa de Arrendamento Acessível, anunciado pelo Governo em Outubro. Já no Porto, um estudante pagaria até 300 euros, enquanto uma família com um filho poderia pagar até 900 euros mensais.O mesmo diário diz que o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) espera que as rendas sejam bem menores.Além disso, os proprietários que aderirem ao programa terão benefícios fiscais.