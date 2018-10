IASFA recebeu denúncia sobre apartamento na zona da Boa Hora. Ministério da Defesa desconhece casos.

O Instituto de Acção Social das Forças Armadas recebeu queixas de que casas alugadas a militares estão a ser usadas como alojamento local por turistas. Estes casos de subaluguer de habitações estão a ser feitos à revelia do organismo, temendo-se que existam mais casos além dos denunciados.

"Já chegou ao nosso conhecimento e é preocupante, até porque tem a ver com o património da Acção Social Complementar", explicou um dirigente do instituto, sob anonimato, ao Diário de Notícias.

Segundo o mesmo jornal, em Maio deste ano, o IASFA recebeu uma queixa escrita elaborada por dois sargentos e um cabo que denunciava uma situação de subaluguer na Rua Aliança Operária, na zona da Boa Hora, em Lisboa. A denúncia diz que um apartamento do terceiro andar de um prédio do IASFA "passou a ser habitado desde o início" de 2018 e que é possível assistir "à entrada e saída contínua de pessoas de diversas nacionalidades a qualquer hora do dia e ou da noite". Além disso, os autores da queixa também dizem ser possível ver no local trabalhadores de limpeza que entram no andar após a saída dos ocupantes.

Ao DN, fonte do Ministério da Defesa disse que "desconhece a situação" e que cabe ao organismo responder sobre esta matéria.

No seu site, o IASFA explica que o apoio à habitação previsto nos seus estatutos se "concretiza, nomeadamente, através da promoção do arrendamento social". O organismo tem, segundo a informação que disponibiliza, 2.133 fracções no seu parque habitacional, incluindo 1.681 fogos de renda económica e 132 casas de renda livre. O Instituto de Acção Social das Forças Armadas registou uma dívida acumulada de 63 milhões de euros em 2017 e apresentou um défice anual estimado de 6,8 milhões.