50 medidas para poupar a partir de agora (sem baixar o padrão de vida)

Há um choque em curso nos orçamentos familiares dos portugueses, tão intenso como inesperado há apenas um ano. O maior agravamento dos preços em 30 anos está a levar os bancos centrais a subirem de forma abrupta as taxas de juro, resultando num duplo golpe nas finanças de milhões de pessoas: o da inflação no dia a dia e o da subida brutal das prestações do crédito à habitação. O tempo será de compressão forte nas finanças pessoais – e é aqui que entram as 50 dicas de poupança abaixo expostas.