ACP avisa que aumento de 10% nas portagens fará disparar sinistralidade

O Automóvel Club de Portugal diz que aumentos de 10% nas portagens em 2023 irão empurrar massivamente as viaturas ligeiras e pesadas para as estradas nacionais, o que terá como consequência a insegurança rodoviária e o aumento do número de acidentes e vítimas.