Até dia 27, tem que validar as faturas e atualizar a informação acerca do agregado familiar. Mas não são os únicos prazos a cumprir.

Entrega do IRS. Saiba todas as datas que tem que cumprir

Até ao dia 27 de fevereiro, tem que verificar as faturas no Portal das Finanças para beneficiar das deduções no IRS, e comunicar as alterações no agregado familiar. A campanha de IRS relativa aos rendimentos de 2022 vai ocorrer entre o dia 1 de abril e 20 de junho de 2023.

Contudo, há vários passos a cumprir. Veja a lista e marque na agenda.

27 de fevereiro: prazo para validar as faturas

Deve deduzir todas as faturas relativas a educação, saúde, veterinários, cabeleireiros, manutenção e reparação de automóveis, restauração e alojamento, passes mensais, imóveis, pensões de alimentos, lares, ginásios e despesas gerais.

Caso haja faturas em falta, pode inserir os dados diretamente e a AT irá proceder à sua verificação.



As despesas com a educação são uma das principais fontes de dedução no IRS, podendo reaver 30% do valor gasto até um máximo de €800. Tal significa que pode declarar até €2.667. Neste tipo de despesas estão incluídas as propinas, mensalidades de creches, jardins-de-infância, berçários e escolas, livros e manuais escolares, refeições escolares.



Relativamente à saúde, é possível deduzir 15% dos valores suportados com consultas, intervenções cirúrgicas, internamentos hospitalares, óculos (incluindo a armação), próteses, aparelhos ortodônticos, medicamentos ou seguros de saúde até um máximo de €1.000 por agregado familiar.





27 de fevereiro: prazo para indicar alterações no agregado familiar

Quanto aos imóveis, a possibilidade de dedução mantêm-se nos 15%, tendo em conta um máximo de €502 (ou €800 para rendimentos mais baixos) para as rendas ou €296 nos juros de empréstimo à habitação própria e permanente.No caso dos lares de terceira idade é possível deduzir 25% das despesas até um limite máximo de €403,75.Vai ainda poder deduzir 100% do IVA gasto em passes sociais, até um limite de €250 por agregado familiar. Segundo o Orçamento do Estado de 2023, dentro desta categoria podem ser registados também "os bilhetes adquiridos a empresas com código de atividade económica (CAE) de transportes terrestres, urbanos e suburbanos, de passageiros; transporte interurbano em autocarros; transportes costeiros e locais de passageiros; transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; e outros transportes terrestres de passageiros diversos".Existe ainda a possibilidade de deduzir 35% das despesas gerais, por exemplo, o supermercado. Neste parâmetro existe um teto de €250 por pessoa ou €500 por casal e 15% de todas as outras despesas (veterinários, restauração, hotelaria, ginásios, cabeleireiros e reparações de automóveis e de motociclos) até €250.

O prazo para as famílias comunicarem alterações ao agregado familiar ocorridas em 2022 foi alargado pelo Governo até dia 27 de fevereiro. O anúncio feito pelo Ministério das Finanças referia que foram "prorrogados os prazos para outras obrigações declarativas, como a comunicação de frequência de estabelecimentos de ensino de dependente com rendimentos, a afetação de despesas e de imóveis à atividade do sujeito passivo e a comunicação relativa a contratos de arrendamento de longa duração".

A justificação para este prolongamento foi os "constrangimentos informáticos pontuais que se verificam no Portal das Finanças".

16-31 de março: disponíveis despesas dedutíveis no IRS

Entre 16 e 31 de março ficam disponíveis os valores das despesas dedutíveis no IRS e é também dentro deste prazo que deve reclamar sobre a omissão de faturas ou os resultados dos cálculos efetuados pela Autoridade Tributária.



31 de março é também o último dia para os contribuintes comunicarem às Finanças qual a instituição escolhida para doar 0,5% do imposto que iria ser alocado ao Estado, caso assim o desejem. Esta doação não implica quaisquer tipos de custos para o contribuinte.

Caso seja residente não habitual, é também entre estas datas que se deve inscrever. Saiba mais aqui.

1-30 de junho: entrega da declaração de IRS

Entre 1 e 30 de junho tem de entregar a declaração do IRS de 2022 ou fazer a confirmação da declaração automática. Recorde-se que caso seja necessário atualizar o IBAN, deve fazê-lo para receber o reembolso respetivo.



A Autoridade Tributária tem depois até 31 de julho para efetuar o eventual reembolso do IRS retido a mais pelo Estado, no caso de a declaração ter sido entregue dentro do prazo e validada sem divergências.