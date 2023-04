Tupperware em risco de falência

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Tupperware, uma marca com quase 80 anos e que está presente em quase todas as cozinhas portuguesas e do mundo, corre o risco de falir. O anúncio foi feito pela fabricante norte-americana que partilhou que se não tiver acesso a novas linhas de crédito não vai conseguir sobreviver.







Instagram @tupperwareglobal

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Na passada segunda-feira, as ações da Tupperware caíram quase 50%, e embora esta quarta-feira tenha conseguido uma ligeira recuperação, de 5,6%, é ainda bastante insuficiente para garantir a sua continuidade. Num comunicado a empresa afirmou que existem "dúvidas substanciais sobre a capacidade de continuar a operar" uma vez que "prevê" não conseguir a "liquidez adequada" num curto espaço de tempo.Fundada em 1946 a fabricante norte-americana de recipientes para armazenar alimentos tem-se tentado reposicionar no mercado para chegar a um público mais jovem e responder à existência de uma oferta mais generalizada. A empresa, conhecida pelas vendas diretas, começou a vender os seus produtos através do site e disponibilizou-os em cadeias de lojas nos Estados unidos como a Target, mas não conseguiu impedir uma queda nas vendas.Desde agosto do ano passado já teve de renegociar os seus empréstimos três vezes e neste momento está a trabalhar com consultores financeiros para garantir mais financiamento e analisar a possibilidade de vender propriedades ou despedir trabalhadores.Além disso, os resultados financeiros de 2021 e 2022 estão "incorretos" devido à forma como a empresa contabilizava os impostos e rendas. A Tupperware avançou ainda que corre o risco de deixar de ser uma empresa cotada na Bolsa de Valores de Nova Iorque uma vez que falhou o prazo para a apresentação do relatório anual, que acabou a 31 de dezembro.