Apenas 4% das despesas da saúde são cobertas por seguros de saúde

Em 2020 os fundos movimentados pelos seguros de saúde privados não chegaram a 4% da despesa total em cuidados de saúde, segundo o relatório Seguros de Saúde privados no sistema de saúde português: mitos e factos do Observatório da Despesa de Saúde. No entanto, o número de apólices de seguros de saúde privados mais do que duplicaram desde o início de 2000, o que revela que os seguros são "uma fraca alternativa ao financiamento das despesas em cuidados de saúde".