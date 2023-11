Black Friday vista por um psicólogo. 'Devia existir o aviso 'Compre só o que precise''

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

De certeza que já se cruzou com vários anúncios de lojas ou marcas com as grandes promoções que apenas vão ocorrer durante nas últimas semanas, devido à Black Friday. Tradicionalmente, realiza-se no dia a seguir à Ação de Graças (24 de novembro, em 2023) nos Estados Unidos, mas já é um acontecimento global e muitas são as lojas que estendem as promoções durante vários dias - e poucos os que resistem.