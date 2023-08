Larissa Manoela. Atriz rompe com os pais para gerir carreira

No Brasil, uma atriz que começou a trabalhar aos quatro anos cortou relações com os pais por não ter acesso ao património que acumulou com o seu trabalho.

A atriz brasileira Larissa Manoela tem 22 anos e começou a trabalhar aos quatro, fazendo sucesso em telenovelas brasileiras como Carrossel e Além da Ilusão. Além disso, tornou-se um fenómeno nas redes sociais, o que a levou a acumular vários milhares de euros em parcerias. Porém, diz agora que nunca teve acesso à sua fortuna, o que a levou a cortar relações com os pais, que lhe geriam a carreira e o dinheiro.







Apesar da decisão da filha, esta concordou com os pais e sócios Gilberto e Silvana Elias dos Santos ficassem com 18 milhões de dólares (17 milhões de euros).Numa entrevista ao programa de televisão Fantástico transmitida no dia 13 de agosto – quando se celebra o Dia dos Pais no Brasil este ano – a atriz partilhou que apesar de trabalhar desde muito cedo nunca fez ideia de quanto dinheiro ganhava. Foi depois de ter feito 18 anos que começou a questionar mais os pais, sem sucesso, até que no último ano esteve dedicada a obter respostas.

"Começaram as divergências a partir do momento em que eu fiz 18 anos e que entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos. Eu só queria entender o negócio. Como estava a questão financeira, que nunca me era apresentada? Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago", relata.



Larissa Manoela revela ainda que para qualquer tipo de pagamento que precisasse de fazer, precisava de pedir dinheiro aos pais primeiro, uma vez que não tinha nenhum na sua conta: "Qualquer tipo de pagamento, fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização". Um exemplo extremo desta relação é que um dia a atriz teve de pedir 10 reais, cerca de 1,85 euros, à mãe para comprar um milho na praia. A mãe terá respondido que a conta da filha não tinha saldo suficiente e enviou o dinheiro de uma outra conta diretamente para o vendedor.



A atriz descobriu que quando tinha apenas 13 anos, os pais criaram uma empresa, a Dalari, através da qual geriam todos os contratos e pagamentos da filha. Em 2020, quando já tinha 19 anos, foi criada uma nova empresa em que a atriz era a única sócia. Contudo, existia uma cláusula que garantia aos pais plenos poderes para tomar decisões sem terem de consultar a filha. Na entrevista, Larissa contou: "Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Então, por isso que eu era só comunicada. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim."



Assim sendo, a atriz decidiu criar uma terceira empresa e renegociou todos os contratos da Dalari, mas os pais vão continuar a possuir o património gerado pela atriz até ao momento: "A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai-me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais."





Os pais deixaram de trabalhar em 2010. Já reagiram à entrevista, afirmando que Larissa Manoela não contou a verdade e que ainda em janeiro de 2020, foi assinada uma alteração contratual sobre a Dalari onde estava claro que tinha 2% da empresa. Também o advogado dos pais desmentiu a atriz, afirmando que esta sempre pode pagar as suas contas recorrendo a cartões de crédito.