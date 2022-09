Um terço dos portugueses já tem de cortar em bens essenciais

Dois terços da população portuguesa (72,1%) já teve de cortar nas despesas mensais. Consequência do aumento dos preços nos últimos meses.





As conclusões do barómetro de setembro da Intercampus para o Jornal de Negócios Correio da Manhã e CMTV mostram ainda que 37% dos inquiridos diz já ter cortado em "bens de primeira necessidade de alimentação ou higiene". Ainda assim os cortes mais notórios são, para já, as despesas mais supérfluas: idas a restaurantes, despesas com roupa, entretenimento e diversão e viagens.Com a energia a ser um dos grandes aumentos que as famílias enfrentam, não surpreende que 70,9% tenha respondido que está a cortar nos custos com estas faturas. E quase metade (48,1%) aponta que reduziu as despesas com comida.Saiba mais no Jornal de Negócios, Correio da Manhã e na CMTV.