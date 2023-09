Estado lucra mais de dois milhões de euros por dia em IVA

Governo prorrogou a medida IVA Zero até ao final do ano. Mesmo assim, o aumento generalizado dos preços faz com que continue a ter lucro.

Com a medida do IVA Zero poder-se-ia pensar que os lucros do Estado relativos ao IVA iriam diminuir, mas tal não aconteceu. A subida generalizada dos preços permitiu fazer face às despesas e ainda encher os cofres do Estado.





Segundo avança o Jornal de Notícias , entre os meses de abril e julho deste ano o Estado angariou um total de 7.172 milhões de euros (mais 637 milhões que no ano anterior) em IVA. Só este aumento permitiu pagar de forma integral o IVA Zero.Se analisarmos os dados diários, percebemos que atualmente o Estado está a cobrar mais 5,22 milhões de euros ao dia que no mesmo período do ano passado. Se a este valor se retirar 2,98 milhões de euros gastos na medida de apoio, os cofres do Estado conseguem ainda um lucro de 2,24 milhões de euros diários.De acordo com o executivo, a medida IVA Zero tem um custo de 590 milhões de euros e irá manter-se até ao dia 31 de dezembro com um cabaz de 46 produtos.