Pedro Andersson: “O dinheiro traz acima de tudo liberdade e depois a felicidade”

A crise económica de 2008 disparou-lhe a prestação da casa e obrigou-o a aprender sobre finanças pessoais. Desde então o jornalista partilha tudo o que sabe, no programa Contas Poupança, na SIC, e em livros. Ganhar Dinheiro – Como Criar Riqueza com um Salário Normal é o mais recente.

Começou como jornalista numa rádio local da Covilhã, quando ainda andava no secundário. Licenciou-se em Comunicação Social na Universidade da Beira Interior e estagiou na TSF, como sempre sonhou. Em 1997, ganhava 140 contos [hoje €1.159]. “Era chapa ganha, chapa gasta. Nunca tive nenhuma literacia financeira”, conta. Quando a prestação da casa disparou, em 2008, Pedro Andersson, hoje com 50 anos, viu-se metido num problema. “Bati com a cabeça, pedi ajuda e jurei a mim próprio: ‘Isto nunca mais me vai acontecer.’” Aprendeu a lidar com dinheiro, todos os dias descobre novas formas de gestão de finanças pessoais e começou a fazer o Contas Poupança, na SIC, já lá vão 13 anos. Depois de quatro livros, o mais recente “resume-se a tudo aquilo que a escola devia ensinar e não ensina”.