Mundial2026: Trump nega qualquer tensão com Espanha e diz que felicitou a equipa

Presidente norte-americano disse não ter "tensão com ninguém", após meses de críticas à recusa do governo espanhol em aumentar as despesas com a defesa para 5% do PIB.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que felicitou a Espanha pela vitória na final do Mundial de futebol "por ter uma grande equipa", negando ter "qualquer tensão com alguém".



Donald Trump à conversa com Rodri na cerimónia da entrega das medalhas AP

"Conversei com a [equipa de] Espanha e felicitei-os por terem uma grande equipa. Conversei com muita gente", disse aos jornalistas na Base Aérea de Andrews, perto de Washington.

Questionado sobre a partida, Trump disse: "ambas as equipas jogaram bem. Diria que a Espanha jogou melhor, para ser honesto, mas ambas as equipas jogaram bem".

O Presidente norte-americano disse não ter "tensão com ninguém", após meses de críticas à recusa do governo espanhol em aumentar as despesas com a defesa para 5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Sobre o Mundial, o Trump disse ainda que "foi quatro vezes maior do que qualquer outro Mundial já realizado pela FIFA".

"É provavelmente cerca de cinco vezes maior, aliás, segundo me disseram hoje", acrescentou.

Donald Trump felicitou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e afirmando que "pessoas de todo o mundo" puderam visitar os Estados Unidos e "apaixonar-se" pelo país.

A Espanha conquistou no domingo pela segunda vez o Mundial de futebol, ao vencer a Argentina, que era a campeã em título, por 1-0, após prolongamento, na final da 23.ª edição, em East Rutherford, nos Estados Unidos.