Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Luís Neves. Construbarcelos não tem alvará de construção ativo

Diogo Barreto
Diogo Barreto 14:08
Adicione como fonte preferencial no Google

Empresa que está a fazer obras na casa de Luís Neves e que fez obras na PJ está impedida de fazer obras enquanto não reativar o alvará.

A Construbarcelos, empresa do amigo e empreiteiro do ministro da Administração Interna e que fez obras na Polícia Judiciária, João dos Santos Carvalho, não tem alvará para obras ativo atualmente, o que impede que possa proceder com as obras na casa do ministro Luís Neves ou em qualquer outra obra em que esteja envolvida. O alvará da empresa caducou em março deste ano.  

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos PJ Mil Milhões de euros Milhões de euros Polícia Judiciária Luís Neves João Carvalho Odemira TVI Porto Braga Vila Nova de Famalicão
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Luís Neves. Construbarcelos não tem alvará de construção ativo