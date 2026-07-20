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Jovem de 13 anos morre durante celebrações do Mundial de futebol em Espanha

08:02
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Parte da estrutura da fonte onde se encontravam cedeu devido à aglomeração de pessoas.

Um jovem de 13 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, esta madrugada, durante as celebrações da vitória da seleção espanhola no Mundial 2026, quando uma fonte desabou em Ciudad Rodrigo, Salamanca, Espanha. 

Polícia Nacional de Espanha
Polícia Nacional de Espanha Direitos Reservados

Os jovens encontravam-se no interior da fonte do Árbol Gordo a comemorar a vitória quando, por volta das 00h33 (23h33 em Portugal continental), uma parte da estrutura cedeu devido à aglomeração de pessoas e desabou, avança o El País.

Vários agentes da Polícia local tentaram socorrer o menor, removendo os escombros do desabamento para o libertar, mas este acabou por falecer devido aos ferimentos. 

A Câmara Municipal de Ciudad Rodrigo manifestou condolências através de um comunicado divulgado nas redes sociais, no qual sublinhou que "toda a cidade de Ciudad Rodrigo sente esta perda e acompanha a família e os amigos do menor na sua dor". 

"O que deveria ter sido uma celebração pela vitória da seleção espanhola no Mundial de futebol transformou-se numa tragédia para toda a sociedade Ciudad Rodrigo", lamentou ainda a autarquia. 

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