Mundial2026: Lionel Scaloni admite que Espanha foi superior na final

Selecionador da Argentina demonstrou gratidão aos seus jogadores pelos oito jogos que disputaram na competição e pela forma como defenderam o título mundial.

O selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, afirmou, no domingo, que a Espanha foi melhor na final do Mundial2026 de futebol e lembrou a campanha dos sul-americanos na competição e o estatuto de campeões.



Lionel Scaloni, o selecionador da Argentina EPA

"Eles foram melhores do que nós, essa é a verdade. Temos dignidade na vitória e devemos ter dignidade na derrota. Hoje (domingo), mostrámos que sabemos perder. Perdemos esta partida e aceitámos, mas isso não significa que deixámos de viver ou que nos esquecemos de tudo o que fizemos para chegar até aqui", referiu Scaloni.

Em declarações após a final em East Rutherford, nos Estados Unidos, o antigo lateral demonstrou gratidão aos seus jogadores pelos oito jogos que disputaram na competição e pela forma como defenderam o título mundial.

"Valorizo esta posição de vice-campeão, porque é preciso muito esforço para chegar até aqui e acho que merece um enorme reconhecimento. Obviamente, gostaríamos de ter vencido, mas, no fundo, sinto gratidão. Esta é a única palavra que me vem à cabeça, juntamente com tristeza, claro", concluiu o treinador de 48 anos.

A Espanha conquistou pela segunda vez o Mundial de futebol, ao vencer a Argentina, que era a campeã em título, por 1-0, após prolongamento, na final da 23.ª edição, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

Um golo do suplente Ferran Torres, aos 106 minutos, 'carimbou' o título do conjunto europeu, que repetiu 2010, ano em que também venceu a final por 1-0, no tempo extra, então face aos Países Baixos, com um tento de Andrés Iniesta.

A formação espanhola, que só tinha disputado a final de há 16 anos, iguala os dois cetros de Uruguai (1930 e 1950) e França (1998 e 2018) - duas formações que afastou da edição 2026 - no quinto lugar do 'ranking', liderado pelo 'penta' do Brasil.

O conjunto de Luis de la Fuente junta o Mundial ao Campeonato da Europa de 2024, sendo agora a detentora das duas principais provas de seleções.

Por seu lado, a Argentina perdeu pela quarta vez na final, como em 1930, 1990 e 2014, mantendo-se com três títulos, arrebatados em 1978, 1986 e 2022, no quarto lugar do ranking.

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