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Desporto

Mundial2026: Rodri conquista a 'Bola de Ouro', à frente de Messi e Mbappé

Lusa 07:26
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Capa da Sábado Edição 14 a 20 de julho
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Edição de 14 a 20 de julho
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Considerado o melhor jogador do torneio após a vitória da Espanha na final.

Os espanhóis monopolizaram os prémios da edição 2026 do Mundial de futebol de 2026, com o médio Rodri a conquistar a 'Bola de Ouro', para o melhor jogador da competição, conquistada no domingo pela Espanha.

Rodri com o troféu de melhor jogador do Mundial'2026
Rodri com o troféu de melhor jogador do Mundial'2026 AP

Com um triunfo por 1-0, após prolongamento, face à Argentina, que defendia o título, os espanhóis venceram a final do Mundial2026.

O médio do Manchester City, 'Bola de Ouro' do 'France Football' em 2024, foi titular nos oito jogos da Espanha, sendo apenas substituído na estreia, com Cabo Verde (aos 87 minutos), e na final, com a Argentina (aos 99).

Rodri foi o 'rei' do meio-campo espanhol, que no domingo manietou por completo a Argentina, depois de já ter feito o mesmo face à França, nas meias-finais (2-0).

O argentino Lionel Messi, que, numa edição em que completou 39 anos, somou oito golos e quatro assistências, foi eleito o 'Bola de Prata', prémio para o segundo melhor jogador, depois de ter sido o 'rei' em 2014 e 2022.

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O francês Kylian Mbappé, que ganhou a 'Bota de Ouro', ao somar 10 golos, contra oito de Messi, para o melhor registo desde os 10 do alemão Gerd Müller em 1970, foi o 'Bola de Bronze', para o terceiro melhor jogador da competição.

Com os 10 tentos, Mbappé tornou-se também o melhor marcador da história dos mundiais, com 22, mais um do que Messi.

Por seu lado, o guarda-redes Unai Simón foi, naturalmente, eleito o 'Luva de Ouro', depois de uma competição em que foi totalista (750 minutos) e só sofreu um golo, apontado nos quartos de final pelo belga Charles De Ketelaere.

À sua frente, destacou-se o central Pau Cubarsí, de 19 anos, que foi eleito o melhor jovem do Mundial2026, numa prova em que Lamine Yamal, também de 19, não apareceu ao seu nível habitual, somando apenas um golo, e nenhuma assistência. 

Os melhores jogadores do Mundial (eleitos pela FIFA desde 1978):
          Bola de Ouro                  Bola de Prata                 Bola de Bronze
2026     RODRI (ESP)                    Lionel Messi (Arg)            Kylian Mbappé (Fra)
2022     LIONEL MESSI (ARG)             Kylian Mbappé (Fra)           Luka Modric (Cro)
2018     LUKA MODRIC (CRO)              Eden Hazard (Bel)             Antoine Griezmann (Fra)
2014     LIONEL MESSI (ARG)             Thomas Müller (Ale)           Arjen Robben (Hol)
2010     DIEGO FORLÁN (URU)             Wesley Sneijder (Hol)         David Villa (Esp)
2006     ZINÉDINE ZIDANE (FRA)          Fabio Cannavaro (Ita)         Andrea Pirlo (Ita)
2002     OLIVER KAHN (ALE)              Ronaldo (Bra)                 Hong Myung-bo (Cor)
1998     RONALDO (BRA)                  Davor Suker (Cro)             Lilian Thuram (Fra)
1994     ROMÁRIO (BRA)                  Roberto Baggio (Ita)               Hristo Stoichkov (Bul)
1990     SALVATORE SCHILLACI (ITA)      Lothar Matthäus (RFA)         Diego Maradona (Arg)
1986     DIEGO MARADONA (ARG)           Toni Schumacher (RFA)         Preben Elkjaer-Larsen (Din)
1982     PAOLO ROSSI (ITA)              Falcão (Bra)                  Karl-Heinz Rummenigge (RFA)
1978     MARIO KEMPES (ARG)             Paolo Rossi (Ita)             Dirceu (Bra)

Os melhores jogadores do Mundial (de acordo com publicações especializadas):
Ano     Jogador
1974     Johan Cruyff (Hol)
1970     Pelé (Bra)
1966     Bobby Charlton (Ing)
1962     Garrincha (BRA)
1958     Didi (Bra)
1954     Ferenc Puskás (Hun)
1950     Zizinho (Bra)
1938     Leônidas (Bra)
1934     Giuseppe Meazzi (Ita)
1930     José Nasazzi (Uru)

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Mundial2026: Rodri conquista a 'Bola de Ouro', à frente de Messi e Mbappé