Mundial2026: Rodri conquista a 'Bola de Ouro', à frente de Messi e Mbappé

Considerado o melhor jogador do torneio após a vitória da Espanha na final.
Os espanhóis monopolizaram os prémios da edição 2026 do Mundial de futebol de 2026, com o médio Rodri a conquistar a 'Bola de Ouro', para o melhor jogador da competição, conquistada no domingo pela Espanha.
Rodri com o troféu de melhor jogador do Mundial'2026AP
Com um triunfo por 1-0, após prolongamento, face à Argentina, que defendia o título, os espanhóis venceram a final do Mundial2026.
O médio do Manchester City, 'Bola de Ouro' do 'France Football' em 2024, foi titular nos oito jogos da Espanha, sendo apenas substituído na estreia, com Cabo Verde (aos 87 minutos), e na final, com a Argentina (aos 99).
Rodri foi o 'rei' do meio-campo espanhol, que no domingo manietou por completo a Argentina, depois de já ter feito o mesmo face à França, nas meias-finais (2-0).
O argentino Lionel Messi, que, numa edição em que completou 39 anos, somou oito golos e quatro assistências, foi eleito o 'Bola de Prata', prémio para o segundo melhor jogador, depois de ter sido o 'rei' em 2014 e 2022.
O francês Kylian Mbappé, que ganhou a 'Bota de Ouro', ao somar 10 golos, contra oito de Messi, para o melhor registo desde os 10 do alemão Gerd Müller em 1970, foi o 'Bola de Bronze', para o terceiro melhor jogador da competição.
Com os 10 tentos, Mbappé tornou-se também o melhor marcador da história dos mundiais, com 22, mais um do que Messi.
Por seu lado, o guarda-redes Unai Simón foi, naturalmente, eleito o 'Luva de Ouro', depois de uma competição em que foi totalista (750 minutos) e só sofreu um golo, apontado nos quartos de final pelo belga Charles De Ketelaere.
À sua frente, destacou-se o central Pau Cubarsí, de 19 anos, que foi eleito o melhor jovem do Mundial2026, numa prova em que Lamine Yamal, também de 19, não apareceu ao seu nível habitual, somando apenas um golo, e nenhuma assistência.
Os melhores jogadores do Mundial (eleitos pela FIFA desde 1978):
Bola de Ouro Bola de Prata Bola de Bronze
2026 RODRI (ESP) Lionel Messi (Arg) Kylian Mbappé (Fra)
2022 LIONEL MESSI (ARG) Kylian Mbappé (Fra) Luka Modric (Cro)
2018 LUKA MODRIC (CRO) Eden Hazard (Bel) Antoine Griezmann (Fra)
2014 LIONEL MESSI (ARG) Thomas Müller (Ale) Arjen Robben (Hol)
2010 DIEGO FORLÁN (URU) Wesley Sneijder (Hol) David Villa (Esp)
2006 ZINÉDINE ZIDANE (FRA) Fabio Cannavaro (Ita) Andrea Pirlo (Ita)
2002 OLIVER KAHN (ALE) Ronaldo (Bra) Hong Myung-bo (Cor)
1998 RONALDO (BRA) Davor Suker (Cro) Lilian Thuram (Fra)
1994 ROMÁRIO (BRA) Roberto Baggio (Ita) Hristo Stoichkov (Bul)
1990 SALVATORE SCHILLACI (ITA) Lothar Matthäus (RFA) Diego Maradona (Arg)
1986 DIEGO MARADONA (ARG) Toni Schumacher (RFA) Preben Elkjaer-Larsen (Din)
1982 PAOLO ROSSI (ITA) Falcão (Bra) Karl-Heinz Rummenigge (RFA)
1978 MARIO KEMPES (ARG) Paolo Rossi (Ita) Dirceu (Bra)
Os melhores jogadores do Mundial (de acordo com publicações especializadas):
Ano Jogador
1974 Johan Cruyff (Hol)
1970 Pelé (Bra)
1966 Bobby Charlton (Ing)
1962 Garrincha (BRA)
1958 Didi (Bra)
1954 Ferenc Puskás (Hun)
1950 Zizinho (Bra)
1938 Leônidas (Bra)
1934 Giuseppe Meazzi (Ita)
1930 José Nasazzi (Uru)
Mundial2026: Rodri conquista a 'Bola de Ouro', à frente de Messi e Mbappé