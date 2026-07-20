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Desporto

O árbitro repatriado, a 'mãozinha' de Trump e o Irão em modo 'elefante na sala': as polémicas do Mundial'2026

Isabel Dantas 07:00
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Competição, que pela primeira vez contou com 48 seleções, terminou este domingo não sem alguns episódios controversos.

O Mundial'2026 reuniu pela primeira vez 48 seleções, juntou a fina flor do futebol mundial durante mais de um mês nos Estados Unidos, Canadá e México mas, além da festa da bola - que culminou com o triunfo da Espanha diante da Argentina na final - ficou também marcado por algumas polémicas. Eis algumas das mais significativas:

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