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Melides: um paraíso em transformação

Pedro Henrique Miranda
Pedro Henrique Miranda 23:00
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Entre a modernização turística e a preservação da identidade, há um novo resort com consciência ambiental em Melides, onde os clássicos ainda têm força.

O refúgio dos ricos na costa alentejana cresce mais a cada ano que passa, levando consigo terra, estrada, praia e mar. De Troia, pouca área útil resta, a Comporta vai no mesmo sentido e há anos que Melides é a região que se segue, num processo de contínua mudança para quem lá vive, trabalha ou veraneia. Apanhando a estrada que segue para a praia do Pinheirinho, cruzamos diversas arcadas e pórticos com os nomes dos resorts Spatia e Six Senses, como se o percurso a partir dali fosse privado e interdito ao público geral. Seguimos até às dunas, um paraíso selvagem que desagua numa praia de profundo silêncio e tranquilidade - afinal, este caminho ainda é público.

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