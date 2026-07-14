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A herança de José Maria Ricciardi: banqueiro não deixou testamento

Ana Taborda
Ana Taborda 07:00
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O antigo banqueiro não registou testamento antes de morrer – e nunca o fez na vida. O seu património, que inclui uma casa em Cascais avaliada em mais de 1,1 milhões de euros, fica para a mulher e para a única filha

Quando morreu, a 24 de março deste ano, José Maria Ricciardi não tinha testamento. Ao longo dos seus 71 anos de vida, o antigo banqueiro nunca registou um documento oficial que destinasse o seu património. O que significa que, legalmente, tem apenas duas herdeiras.

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Tópicos Mil Milhões de euros Milhões de euros Milhões Heranças: casas Maria Antonietta Ricciardi Banco Espírito Santo
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