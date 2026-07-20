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Cardoso Varela está de regresso ao FC Porto

Record 11:42
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Avançado de 17 anos assina um contrato válido até 2029

Agora é oficial: depois de uma breve - e polémica - passagem pelo Dínamo Zagreb, da Croácia, o FC Porto oficializou esta segunda-feira a contratação de Cardoso Varela, que aos 17 anos está de regresso aos dragões com um contrato válido até 2029.

Oficial: Cardoso Varela está de regresso ao FC Porto
Oficial: Cardoso Varela está de regresso ao FC Porto FC Porto

O regresso do extremo, de 17 anos, ao Dragão, não implicou o pagamento de qualquer verba, conforme anunciaram os dragões na manhã desta segunda-feira.

Ainda assim, o Dinamo Zagreb terá direito a 50 por cento de uma potencial futura transferência do atleta, podendo o FC Porto reduzir essa percentagem para 25 por cento caso acione uma opção de compra no valor de 2 milhões de euros.

Neste regresso ao FC Porto, Cardoso Varela iniciará o seu percurso pela porta da equipa B.

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