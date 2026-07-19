Espanha vence Argentina e sagra-se campeã mundial

A seleção espanhola venceu o segundo Mundial da sua história.

A Espanha conquistou hoje pela segunda vez o Mundial de futebol, ao vencer a Argentina, que era a campeã em título, por 1-0, após prolongamento, na final da 23.ª edição, em East Rutherford, nos Estados Unidos.



Espanha levanta a Taça do Mundo após vencer Argentina AP Photo/Jacquelyn Martin

Um golo do suplente Ferran Torres, aos 106 minutos, carimbou o título do conjunto europeu, que repetiu 2010, ano em que também venceu a final por 1-0, no tempo extra, então face aos Países Baixos, com um tento de Andrés Iniesta.

A formação espanhola, que só tinha disputado a final de há 16 anos, iguala os dois cetros de Uruguai (1930 e 1950) e França (1998 e 2018) - duas formações que afastou da edição 2026 - no quinto lugar do 'ranking', liderado pelo 'penta' do Brasil.

O conjunto de Luis de la Fuente junta o Mundial ao Campeonato da Europa de 2024, sendo agora a detentora das duas principais provas de seleções.

Por seu lado, a Argentina perdeu pela quarta vez na final, como em 1930, 1990 e 2014, mantendo-se com três títulos, arrebatados em 1978, 1986 e 2022, no quarto lugar do ranking.