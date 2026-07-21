Entre Paredes Degradadas e o Desrespeito pela Saúde Ocupacional

A ausência de condições de trabalho dignas aliada à falta de salvaguarda da saúde ocupacional continuará, se nada mudar, a comprometer a eficiência de todo o sistema judicial.

A qualidade e a dignidade de um Estado de Direito medem-se, em grande parte, pela qualidade das suas instituições e pelas condições em que os seus agentes exercem as funções fundamentais de soberania. Infelizmente a realidade quotidiana dos tribunais e das procuradorias do Ministério Público em Portugal tem revelado um cenário preocupante e prolongado de desinvestimento material e de desleixo institucional que atinge diretamente quem tem a missão de aplicar a lei e defender os cidadãos.

Relatórios europeus e avaliações independentes têm colocado o dedo na ferida ao expor as debilidades graves que afetam as infraestruturas judiciárias no nosso país. Falar de tribunais em Portugal é hoje falar com demasiada frequência de edifícios degradados com falhas crónicas de climatização, infiltrações persistentes e sistemas de segurança manifestamente insuficientes. Este panorama não constitui apenas um incómodo físico, mas representa um verdadeiro obstáculo à produtividade e uma ofensa à dignidade da função judicial que prejudica a imagem da própria justiça perante a sociedade.

Esta realidade é aliás sublinhada no recente Relatório do Estado de Direito da Comissão Europeia que alerta expressamente para o facto de as condições físicas e de segurança deficientes nos edifícios dos tribunais e das procuradorias afetarem negativamente o seu regular funcionamento.

A par desta evidente precariedade material surge uma violação de direitos humanos e laborais igualmente grave dentro da própria magistratura do Ministério Público. Há vários anos que se regista o incumprimento sistemático da legislação que obriga à prestação de serviços de medicina do trabalho aos magistrados do Ministério Público. Trata se de um direito laboral básico que assume especial relevância numa carreira sujeita a elevados níveis de desgaste profissional, stresse psicológico e a uma exigência processual sem precedentes.

As razões para a perpetuação desta grave omissão foram recentemente clarificadas pela Procuradoria Geral da República durante uma reunião com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. O cerne do problema reside num bloqueio estritamente financeiro imposto pelo poder político, ficando a Procuradoria Geral da República impossibilitada de atuar por depender em absoluto da transferência de uma dotação orçamental específica por parte do Ministério da Justiça no montante anual de quatrocentos mil euros.

Esta verba indispensável à contratação de exames médicos e à salvaguarda da saúde dos magistrados continua por cabimentar. Perante este lamentável impasse administrativo a tutela governamental falha com os seus deveres legais mais elementares deixando centenas de profissionais expostos a riscos de saúde sem a devida prevenção e acompanhamento.

O impacto deste duplo abandono material e humano é hoje perfeitamente visível na menor atratividade da carreira, no aumento substancial das baixas por doença e no prejuízo direto para a produtividade dos magistrados do Ministério Público. A ausência de condições de trabalho dignas aliada à falta de salvaguarda da saúde ocupacional continuará, se nada mudar, a comprometer a eficiência de todo o sistema judicial. É urgente que o Ministério da Justiça desbloqueie a verba necessária e cumpra o seu papel institucional para evitar o desgaste progressivo de um pilar basilar do Estado de Direito.