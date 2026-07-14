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Cotrim vs Bichão: o caso (agora judicial) está vivo

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 07:00
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Queixa-crime por difamação - após as alegações de assédio que marcaram a campanha das presidenciais - deu origem a inquérito que está sob segredo de justiça. Tanto o euro deputado como a ex-assessora dos liberais são representados por firmas de topo.

Foi o caso que a reta final da campanha da primeira volta das Presidenciais, em janeiro deste ano - e não está enterrado. João Cotrim de Figueiredo apresentou uma queixa-crime contra , relacionada com as alegações de assédio que a advogada e ex-assessora da Iniciativa Liberal descreveu para um grupo restrito de seguidores na rede social Instagram.

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