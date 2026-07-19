Viaja em blindados, não vai a restaurantes e mal vê os filhos: o procurador que escapa à máfia há 37 anos

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Nicola Gratteri é o homem mais procurado pela máfia de Nápoles. O procurador italiano tem morada desconhecida, vive rodeado por seguranças, com vigilância apertada e escutas telefónicas. Viaja de casa para o trabalho e vice-versa num comboio de quatro carros blindados, um deles à prova de bomba, e o seu trajeto pela cidade é alterado diariamente. Trabalha no 8.º piso da Procuradoria de Nápoles, almoça no escritório, não vai a restaurantes e quase nunca vê os filhos. Numa entrevista ao jornal espanhol El Mundo conta como é ter a cabeça a prémio há 37 anos.



Nicola Gratteri, procurador de Nápoles AP

"Não nado no mar desde 1991. Adoraria! Não posso ir a lado nenhum nem encontrar-me ninguém. Praticamente nunca consegui cuidar dos meus filhos, a minha mulher sempre foi a responsável pela educação deles. Quando estou de férias, vou a escolas e universidades para conversar com os jovens. Dedico meu tempo livre a consciencializar as pessoas sobre os perigos da máfia ou a trabalhar na terra, que é meu hobby. Mas admito que a cada ano fica mais difícil viver assim. Tenho proteção policial há quase 40 anos. Mas, posso fazer? Vamos continuar. Se parasse sentir-me-ia um cobarde", admite Nicola Gratteri.

O procurador tem dois filhos adultos, ambos médicos, a morar no norte de Itália. Passa duas horas com eles a cada seis semanas. "Nem a minha mulher nem meus filhos conseguem ter uma vida verdadeiramente normal. Às vezes, eles também vivem sob proteção policial. Quando os meus filhos nasceram, eu já estava sob proteção. Não é uma vida fácil. Quando eram pequenos, não entendiam e ficavam zangados comigo. Mas agora que estão mais velhos, entendem a importância do meu trabalho e, embora nos vejamos muito pouco, temos um vínculo muito forte", reconhece, afiançando que a família nunca lhe pediu que mudasse de emprego. "Não teria a consciência tranquila."

Há anos que está na mira da máfia. Em 1989 levou vários membros da 'Ndrangheta a julgamento e pouco tempo depois a casa da sua noiva foi alvejada a tiro. Ela recebeu um telefonema aterrador: "O teu noivo está morto". "Eles tentaram criar um vazio à minha volta, a isolar-me e a enfraquecer-me psicologicamente. Mas eu continuei a cumprir o meu dever. E minha noiva não me abandonou: casámos no início de 1990 e ainda hoje é minha mulher."

O procurador explica que a 'Ndrangheta é a máfia mais poderosa da Itália. "Desde a década de 1990 mantém um quase monopólio sobre as importações de cocaína, o que a torna a mais rica graças às toneladas que contrabandeou para o país ao longo dos anos. Além disso, é uma das mais poderosas do mundo, sendo a única máfia com presença em todos os continentes."

A dois anos da reforma, Nicola Gratteri constata tristemente que terá de viver sob escolta policial até morrer. "Já aceitei isso... Recebo ameaças constantemente. Inclusivamente frustrámos um ataque há uma semana. Intercetamos continuamente conversas em que mafiosos discutem a minha morte. Sabemos que clãs da 'Ndrangheta no exterior também se reúnem para planear a forma de me assassinar. A última ameaça de morte foi ontem [terça-feira, 14 de julho] e veio de um clã em Itália. Sempre que viajo a trabalho, antes de chegar a algum lugar, as forças de segurança inspecionam a área com cães farejadores de explosivos e revistam toda a gente. A segurança é sempre rigorosa."