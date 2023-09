Tio de Rubiales revela festas organizadas pelo sobrinho: “És louco? Elas têm 18 anos”

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Juan Rubiales, tio e antigo chefe de gabinete de Luis Rubiales, revelou alguns dos escândalos do sobrinho, e que terão sido praticados ainda antes do polémico beijo, que o presidente da Federação espanhola deu à jogadora Jenni Hermoso, após a conquista espanhola do Mundial feminino. Ao que tudo indica, o antigo jogador de 46 anos participava em festas com raparigas de 18 anos.



"Uma vez fui chamado para uma reunião de trabalho numa vila em Salobrena. Quando cheguei lá não havia nenhuma reunião de trabalho. Disseram-me: 'Esta tarde há uma festa e vêm miúdas', e de facto apareceram umas 8 ou 10 raparigas. Quando vi aquilo disse-lhe: 'Estás louco? Têm 18 anos, podiam ser tuas filhas!'"

Não tendo marcado presença nesta festa, que foi realizada numa casa luxuosa com vista para o mar, Juan Rubiales terá sido criticado. "Fechei-me no quarto. Ele ainda me veio ver e eu disse-lhe que não queria participar. Ele respondeu: 'Tu és sempre o mesmo, és chato'".

Segundo as informações avançadas pelo próprio tio, as raparigas terão sido pagas para participarem neste convívio."As meninas (…) foram pagas para participar na festa e montar o cenário. A partir daí, o que acontece, acontece", disse antes de se recordar de um outro episópdio.

"Uma vez disse-me: 'Vou a Nova Iorque fazer uma negociação e espero que venhas.' Quando chego, reparo que não havia quaisquer reuniões. Esperava-nos um carro alugado pela federação, que nos conduziu a um hotel onde estava uma rapariga, com quem ele esteve o tempo todo. Vendeu isto como trabalho, mas foram férias com aquela mulher."

Quando questionado sobre o beijo controverso, que o sobrinho deu à jogadora Jenni Hermoso, disse apenas que não estava admirado. "Não fiquei surpreso. Ele não quer ser um político, mas sim um guerreiro".

Aos meios de comunicação, Juan descreveu o sobrinho como "um homem machista, muito arrogante. Um tipo obcecado por poder, luxo, dinheiro e mulheres", e acrescentou que precisava de "um programa de reeducação social e de reeducação na sua relação com as mulheres".

Esta não é a primeira vez que o tio de Rubiales está contra o sobrinho. Já tinha estado ligado às denúncias de corrupção contra a federação e acabou despedido. A apoiar o dirigente suspenso continua a sua mãe, Ángeles Béjar, que começou uma greve de fome e acabou hospitalizada.