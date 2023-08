Beijo de presidente da federação a jogadora foi 'inaceitável' e 'constrangedor'

A seleção feminina espanhola ganhou este domingo, pela primeira vez, o título de campeã do mundo de futebol, mas continua a ser o beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso que dá que falar.







REUTERS/Juan Medina

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Desta vez foi Pedro Sánchez que se pronunciou sobre o momento dizendo que o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (REEF) devia um esclarecimento ao país. De acordo com o El País, o ainda líder do governo de Espanha considerou o gesto "inaceitável" e o pedido de desculpas "insuficiente"."As jogadoras fizeram de tudo para ganhar. Mas houve alguns comportamentos, como os do senhor Rubiales, que mostram que o nosso país ainda tem um longo caminho a percorrer a nível de igualdade e respeito, bem como nos direitos entre homens e mulheres", disse em conferência de imprensa.Também a porta-voz do PP, Cuca Gamarra, classificou o momento como "constrangedor" e recordou que todos os dirigentes institucionais "têm o dever de ser exemplares". Já Yolanda Díaz, do Sumar, foi mais longe e pediu a demissão imediata do homem que diz ter "assediado e agredido uma mulher".O presidente da REEF comentou o incidente ainda na Austrália, depois da vitória, onde disse que ia "ignorar os idiotas e estúpidos" que estavam a condenar um "momento de celebração de dois amigos".Horas mais tarde, durante uma escala em Doha, no Dubai, Rubiales viu-se pressionado a gravar um vídeo depois de perceber que em Espanha vários exigiam a sua demissão. No mesmo pediu desculpas pelo ato, reconheceu que o momento "manchou a comemoração" da seleção feminina mas tentou explicar-se dizendo que quem assistiu ao vivo não reconheceu qualquer problema, ao contrário daqueles que o viram na imprensa.Já a jogadora Jennifer Hermoso apenas comentou o caso pouco tempo depois da vitória, dizendo não ter gostado do beijo e, em declaração aos jornalistas, lançou a questão "mas o que podia eu fazer?".Além do beijo, o profissionalismo de Luis Rubiales está a ser questionado depois de terem vindo a público vídeos onde o presidente é visto no camarote, ao lado da rainha Letizia e da infanta Sofia, e celebra a vitória apalpando os seus próprios genitais.